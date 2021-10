Milloren les dades de recollida selectiva, però segueixen per sota de l’objectiu

El regidor de Sostenibilitat, Miquel Vives, ha fet públiques les dades de recollida selectiva de la ciutat de l’any 2020. Vives ha destacat “la tendència positiva d’augment del reciclatge a la ciutat tant pel que fa aquest any com en els últims 4 anys”. Això sí, actualment, Igualada té un percentatge del 38% de recollida selectiva, quan els objectius de la Unió Europea son del 50%.

Pel que fa a les diferents fraccions, aquest any la matèria orgànica ha crescut un 6%, si comparem les dades actuals amb les del 2017 l’increment de recollida d’orgànica ha estat del 19%. La recollida de poda també creix, l’any 2020 ho ha fet un 3% i si comparem les dades amb el 2017 la pujada ha estat del 30%.

Si ens fixem en el reciclatge del paper i cartró la dada també creix al 2020 a Igualada, ho fa en un 6% i si la comparem amb la del 2017 el creixement és del 24%.

La recollida de vidre ha baixat durant el 2020 en un -2% que estabilitza una mica les dades tot i que des del 2017 l’increment de la recollida selectiva de vidre ha crescut un 23%.

La recollida selectiva d’envasos ha crescut al 2020 un 16%, si comparem aquesta dada amb la de fa 4 anys, l’any 2017, aquesta puja fins al 65%.

Aquestes dades positives van acompanyades d’un important descens la fracció de rebuig que aquest any ha davallat un -7% i des del 2017 ho ha fet un 10%.

Vives ha explicat que “l’Ajuntament d’Igualada ha entomat el repte de la recollida selectiva a la ciutat amb una aposta clara i accions concises per conscienciar i fomentar la separació de residus”. Vives ha explicat que hi ha en marxa diverses campanyes que fomenten el reciclatge i la disminució de la generació de residus com la campanya “Reciclos” i “Mou-te pel zero”. A banda, s’ha potenciat el fet que en les ubicacions habituals dels contenidors s’hi trobin sempre que sigui possible les cinc fraccions per facilitar la segregació de residus en un únic punt.

Porta a porta als comerços

Vives ha dit que a banda es potenciarà el servei de recollida Porta a Porta als grans comerços del qual s’està fent la informació i estudi en l’actualitat.

Amb aquestes dades creixents i positives Miquel Vives ha valorat positivament el treball constant per “fer d’Igualada una Ciutat amable també amb el medi ambient, ciutat compromesa amb la lluita contra el canvi climàtic i cada dia més sostenible”.