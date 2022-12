El Monbus CB Igualada trencar la mala dinàmica de derrotes consecutives

PINTA B CB CASTELL 70

MONBUS CB IGUALADA 75

El passat dissabte 17 de desembre el Monbus CB Igualada va haver de viatjar a Menorca amb la intenció de disputar el partit corresponent a la jornada número 11 de la lliga contra el C.B. ES Castell, un dels millors equips defensius de la competició. Els dos equips suportant baixes importants i especialment un Igualada que necessita trencar la mala dinàmica de derrotes.

El partit no va començar de forma favorable pels visitants amb un parcial de 7-0 en contra. Els locals estaven destrossant la defensa igualadina a base d’insistir des de la línia exterior aconseguint cistelles fàcils. Un cop finalitzats els primers minuts del partit els igualadins van reaccionar i van poder, poc a poc, enfocar el partit gràcies a augmentar la duresa defensiva. A partir d’aquest punt el partit va estar molt igualat amb molta duresa per part dels dos equips, però el C.B Igualada encara arrossegava el parcial dels primers instants.

Un cop ja iniciat el segon període l’equip igualadí aconseguia acabar de retallar la distància gràcies sobretot a l’encert exterior tot i les bones defenses mostrades pels dos equips. Tot i això, no va ser suficient per ficar-se per davant en cap moment del partit.

Un cop començada la segona meitat es va repetir el mateix parcial en contra de l’inici del parit disminuint les oportunitats de remuntada. No obstant això, l’equip igualadí va tornar a saber reaccionar i aquest cop si de manera suficient per empatar el període.

En els primers instants de l’últim període es podia palpar la tensió dels dos equips i això es reflectia en la duresa dels contactes. En aquest moment un dels referents de l’equip menorquí va aparèixer ficant-se l’equip a l’esquena anotant 10 punts seguits i tornant a distanciar-se en el marcador . En els últims quatre minuts l’equip igualadí anava 11 sota en el marcador i un temps mort va aconseguir canviar la dinàmica. De cop l’equip igualadí va aconseguir un seguit de bones defenses que van convertir-se en punts fàcils i un triple clau de Carles Fons va acabar de capgirar el marcador.

Finalment, el C.B. Igualada que no havia aconseguit estar per davant cap instant en el marcador va culminar la remuntada. El marcador final va ser de 70-75. Per fi l’equip igualadí va aconseguir trencar la ratxa de 8 derrotes consecutives i acabant l’any de la millor manera possible amb una victòria molt emocional per l’equip.