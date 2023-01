El Monbus CB Igualada perd a Granollers en un partit marcat per la igualtat

CB GRANOLLERs PISOS.COM 71

MONBUS CB IGUALADA 67

El Monbus CB Igualada va perdre dissabte passat a la pista del CB Granollers en un partit extremadament igualat. I és que els dos equips van empatar en tres dels quatre períodes del partit i només els quatre punts d’avantatge a favor dels vallesans del segon quart van decantar la balança a favor dels locals.

El partit però, es podria haver decantat perfectament del bàndol igualadí. I va anar de ben poc que es calqués la seqüència final del partit d’anada. Però si a Les Comes Pol Mulio va anotar un triple a l’últim segon per donar la victòria als blaus, aquest cop el triple del base igualadí no va entrar i l’alegria va ser dels granollerins.

El partit havia començat amb un Monbus CB Igualada despistat que va encaixar un parcial inicial de 7-0 que els obligava a reaccionar ràpidament. I ho van fer. Sense fer un parcial molt contundent, però si fent feina de formigueta, l’equip d’Òscar Navarro es va anar apropant al Granollers i al final del primer quart l’electrònic lluïa un resultat de 19 a 19.

El segon període, que va acabar sent clau, el va dominar l’equip anoienc durant nou minuts. De fet, va ser en aquest quart quan es va aconseguir el màxim avantatge per part dels blaus (21-26). Però un nou parcial de 7 a 0, aquest cop en l’últim minut i mig abans del descans, tornava a col·locar el Granollers per davant, 36-32, a l’equador del partit.

En la segona part la iniciativa en el marcador la va dur en tot moment l’equip local i els anoiencs no van poder posar-se per davant en cap moment. De fet era el Granollers qui aconseguia ampliar l’avantatge fins els vuit punts i el marcador anava fent l’acordió entre els 2 punts i els vuit de desavantatge per l’equip igualadí. De nou, el resultat parcial d’aquest tercer període era d’empat, aquesta vegada a 18 punts, i els jugadors d’Òscar Navarro afrontaven els deu darrers minuts amb l’esparança de remuntar els 4 punts de diferència.

I tot i intentar-ho no va ser possible. L’equip vallesa va seguir dominant en el marcador en tot moment i les diferències seguien ballant entre els 2 i els 7 punts favorables als locals. A falta de 7 minuts el Granollers s’imposava per 65-58, però la insistència blava els permetia retallar distàncies fins els 3 punts a falta de mig minut. El triple fallat per Mulio en els darrers segons, segellava la victòria per l’equip vallesa, 71-67.

Fitxa tècnica

CB Granollers-Pisos.com: Salmeron, M (2); Seidi, J (17); Auro, J (3); Torné, M (2); Maspons, I (4) – Castro, A (7); Serra, J (8); Murciano, A (3); Cervantes, P (7); Castro, I (0); Viñallonga, G (11); Homs, C (7).

Monbus CB Igualada: Burgés, E (0); Benito, M (4); Fons, C (18); Baltà, A (0); Tejero, E (12) – Bernadí, M (14); Germà, A (3); Mulio, P (7); Dagà, A (3); Farrés, S (0); Quintana, S (6).