Entrevistem a Josep Junyent i Daniel Junyent, director tèncic i Gerent de GC Junyent Prat Corredoria d’assegurances

Des dels inicis de l’activitat l’any 1965, la nostra corredoria ha evolucionat modelada per les noves necessitats asseguradores, així com per les necessitats dels nostres clients. Això ha fet possible crear una manera de treballar diferenciada a la resta de corredories, encarada purament al client. La professionalitat i motivació dels 14 membres que formen la nostra plantilla, fa que el tracte i gestió durant tots els processos donin un plus de tranquil·litat i seguretat al nostre client.

El sector de les assegurances ha sofert canvis en els darrers anys?

Aquest és un sector molt dinàmic, l’entrada de la venda on-line i les assegurances bancàries són els nous distribuïdors de forma decidida en el sector de les assegurances. El món canvia i les assegurances s’adapten. Noves companyies internacionals que aposten per cobertures com la protecció informàtica, davant de l’intrusisme de hackers, suplantació d’identitat en els pagaments, cobertura de responsabilitat civil i adequades a noves activitats, són entre altres les noves cobertures que el mercat demana.

I les corredories com vosaltres esteu adaptades a aquests canvis que indiqueu?

Bé, les corredories som importants, donat que fem totes les funcions, l’assessorament de quina companyia és la més adequada, la contractació i formalització de la pòlissa, l’atenció i tramitació del sinistre, i el tràmit per al pagament per part de la companyia, tot això fa que tinguem una proximitat amb el client de forma molt més directa que altres maneres de distribució no tenen, seguim apostant pel contacte personal.

Com heu actuat davant de la COVID?

És evident que la COVID ha trencat moltes perspectives aquest any. Nosaltres hem demanat molta més flexibilitat a les companyies per cobrament de les assegurances ampliant així els terminis d’abonament. Hem sol·licitat, i hem disposat d’importants ajudes econòmiques dins de la nostra zona per tal d’ajudar a institucions mèdiques en la compra de material. Apostem per companyies amb un important retorn en ajuts.

Quines són les assegurances més sol·licitades davant de la COVID?

Malauradament les assegurances mèdiques. Els clients han optat per la contractació d’aquestes pòlisses, i pensem que és positiu, sempre que l’economia personal i familiar ho permeti. Deslliura a la Seguretat Social i opta per clíniques privades no tan saturades en moments d’increment d’usuaris.

Aquestes cobertures permeten una lliure elecció de facultatius dins d’un quadre concertat, i no cal que s’hagi de recórrer per simples visites a sol·licitar autoritzacions. A més, la rapidesa en visites i proves de diagnosi dona tranquil·litat a l’assegurat.

I amb la resta d’assegurances com ha influenciat?

Certament, el període de confinament ha deixat pocs accidents de vehicles. Però un cop desconfinats l’increment d’accidents de trànsit ha augmentat i desconeixem la causa.

Per la resta de modalitats, sinistres de climatologia ha augmentat per una primavera molt plujosa, i hem reduït als habitatges principals els robatoris, donat que les llars estaven ocupades, però no és el cas a segones residències, que hem tingut una incidència alta. També amb les ocupacions de pisos desocupats ha fet que disposem de pòlisses per tal de tramitar aquestes situacions.

La tramitació dels sinistres ha variat darrerament?.

Les companyies que són les que paguen, han agilitzat protocols concrets amb corredories de confiança per tal de tenir molt més dinamisme amb la resolució. Ara no cal peritar per imports reduïts, només amb fotografies i factures abonem el sinistre. Això dona molta rapidesa i agilitat a la tramitació.

Com veieu el futur en el vostre sector amb l’entrada d’altres canals?

Les corredories donem un servei molt personalitzat, tant amb la contractació com amb la gestió del sinistre. Aquest tracte personal és el que no poden oferir amb una trucada telefònica, que en cap moment coneixes l’interlocutor. Seguim valorant aquesta proximitat, a més de procurar professionals propers i coneguts de la zona, i que l’assegurat pugui utilitzar els seus propis reparadors.