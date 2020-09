Pot la covid-19 tenir efecte sobre el nostre cabell?

Els efectes de l’arribada de la tardor es manifesten al nostre cabell amb més caiguda de l’habitual, menys volum i el trobem més afeblit. És en aquesta època quan es perceben els efectes de la fase telògena (fase de caiguda del cabell).

A més, se sumen l’escassa atenció que hem pres al nostre cabell durant l’estiu: excés de radiació solar, el clor de les piscines i l’aigua de la mar, abús de recollits, etc. tot això afebleix i afavoreix la seva deshidratació.

Enguany ha entrat en joc un nou factor agreujant del problema: la COVID-19. Els experts ja anaven detectant una major caiguda i pèrdua de massa capil·lar des del confinament, però ara han saltat les alarmes en totes aquelles persones que han sofert el coronavirus: una caiguda del cabell aguda i molt alarmant.

Es tracta d’una caiguda del cabell molt cridanera en un període curt de temps ocasionada perquè el virus danya l’arrel dels fol·licles pilosos i interromp el seu cicle de creixement, provocant una caiguda massiva del cabell als dos o tres mesos de patir la infecció. Però, tranquils! Té un bon pronòstic i el cabell es regenerarà de manera natural sempre que la nostra dieta aporti els nutrients necessaris per a fer-ho: vitamines, aminoàcid i minerals necessaris per a sintetitzar la queratina (proteïna del cabell).

Cicle de vida del cabell

El cabell no creix de manera indefinida, sinó que té un creixement cíclic, denominat cicle pilós. Cada fol·licle posseeix el seu propi cicle, independent dels que hi hagi al seu voltant i té tres fases:

•​Fase Anàgena: el pèl neix i creix. Dura uns 3 anys de mitjana.

•Fase Catàgena: És una fase de transició. S’estén unes 3 setmanes, durant les quals el creixement es deté.

•​Fase Telògena: És la fase del descans i de caiguda del cabell, dura uns 3 mesos.

La caiguda del cabell és un problema que afecta un bon percentatge de la població i les més habituals són: L’estrès, la caiguda estacional o els danys excessius al cabell per abús de tints, assecador, etc. Però també portar una dieta desequilibrada o el factor genètic són motius estesos entre la població.

Tips per a la cura capil·lar

Per a mantenir el cabell saludable i sense caiguda recordem els següents consells:

•Protegir-ho de les agressions externes; en particular, durant l’estiu, és important evitar exposicions prolongades del cabell al sol.

•Limita l’ús l’assecador ni la planxa el més possible.

•No abusis dels tints i descoloracions; són agressius per al cabell. Deixa passar almenys un mes entre aplicacions.

•Tallar-ho amb freqüència: Una vegada al mes és la freqüència ideal per a mantenir les puntes sanes.

•Complementa el bany amb un producte d’hidratació extra a la setmana, com una mascareta o un sèrum.

Una dieta equilibrada i saludable és clau per a donar-li al cabell tots els nutrients que necessita per a créixer. A Farmàcia Esteve podem aconsellar-te de quin és el més adequat per al teu tipus de cabell. No dubtis a visitar-nos!