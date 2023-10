El Ministeri de Transports, disposat a activar la reforma de l’A-2 d’Igualada a Martorell

Passes endavant cap a l’anunciada reforma de l’autovia A-2 d’Igualada a Martorell. L’oposició frontal d’alguns ajuntaments com el Bruc, Esparreguera, Collbató o Abrera davant l’avantprojecte publicat l’abril de 2022, ha començat a tenir conseqüències. Segons ha pogut saber La Veu de fonts oficials, el traçat entre el Bruc i Abrera, que incloïa la construcció d’un nou tram pel sud de Collbató enmig d’una zona boscosa, finalment respectarà el recorregut actual i tindrà altres fórmules per evitar malmetre el medi ambient i alhora garantir la seguretat i la reducció de soroll.

La variant proposada pel tram de Collbató passaria per la part alta de la urbanització de Can Dalmases i molt a prop de les urbanitzacions de Serra Alta i Can Fosalba, passant per tota la Serra de Can Dolcet per on actualment hi ha una pista rural no asfaltada que s’utilitza cada dia per senderisme i per ciclistes.

De fet, segons els veïns contraris al projecte només en aquest tram es destruirien més de 12 hectàrees de bosc. Tampoc semblava assenyada la ubicació d’un gran aparcament de camions a la zona nord de la localitat, tocant a Collbató.

Al mateix temps, una representació de l’Ajuntament d’Igualada, amb l’alcalde Marc Castells, el regidor de Mobilitat Miquel Vives, i el cap de l’oposició, Jordi Cuadras, va ser dilluns d’aquesta setmana a Madrid per entrevistar-se amb la ministra de Transports, la catalana Raquel Sánchez, i el secretari general d’Infraestructures, Xavier Flores, intentant cercar un avançament de les obres en el tram Igualada-Castellolí, pel qual hi ha absoluta unanimitat dels municipis afectats des del primer moment.

Tres carrils per banda, i semi-soterrats

Els nous dissenys del Ministeri de Transports, expliquen les fonts consultades per La Veu, intenten solucionar les raons de la polèmica iniciada amb l’avantprojecte mantenint els tres carrils per sentit de circulació que hi haurà entre tot el tram d’Igualada a Martorell, però, específicament entre el Bruc i Abrera, mantenint també el mateix traçat que en l’actualitat.

Així, s’elimina la nova construcció projectada al sud de Collbató, i l’A-2 mantindrà el traçat, però semisoterrat, de manera que minvarà molt l’impacte visual de la carretera i també el soroll que provoca el pas de vehicles. La solució, que ja coneixen les institucions de les comarques afectades de tot el tram, s’ha vist inicialment amb bons ulls, tot i que, òbviament, requerirà d’una important modificació del projecte quan aquest es redacti finalment. De moment, fa un any i tres mesos que s’està “resolent” tot el tràmit d’al·legacions a l’avantprojecte.

Compromís del Ministeri

Mentrestant, la delegació igualadina va mantenir dilluns la trobada a Madrid amb l’objectiu “de demanar que s’acceleri el projecte de millora de l’A2 en què el Ministeri fa temps que està treballant i que suposarà un important pas endavant pel que fa a la seguretat i a la fluïdesa d’aquesta via i també a la seva connexió, mitjançant un nou trèvol, amb la carretera de Manresa (C-37) i la de Vilafranca (C-15)”, explica un comunicat municipal.

Segons l’Ajuntament “la ministra s’ha compromès a accelerar les inversions alhora que també ha accedit a millorar i ampliar la senyalística de la via al seu pas per Igualada amb la incorporació, per exemple, de cartells que indiquin la ubicació dels campus universitaris de la ciutat”.