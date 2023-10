El Ministeri de Transport es compromet a accelerar les inversions a l’A2

Aquest dilluns, 9 d’octubre, l’Alcalde d’Igualada, Marc Castells acompanyat del cap de l’oposició, Jordi Cuadras i del regidor de Mobilitat, Miquel Vives, s’han reunit a Madrid amb la Ministra de Transports, Raquel Sánchez i el secretari general d’Infraestructures, Xavier Flores.

L’objectiu de la trobada ha estat el de demanar que s’acceleri el projecte de millora de l’A2 en què el Ministeri fa temps que està treballant i que suposarà un important pas endavant pel que fa a la seguretat i a la fluïdesa d’aquesta via i també a la seva connexió, mitjançant un nou trèvol, amb la carretera de Manresa (C-37) i la de Vilafranca (C-15).

En la trobada, la ministra de Transports, Raquel Sánchez, s’ha compromès a accelerar les inversions de millora de l’A2 alhora que també ha accedit a millorar i ampliar la senyalètica de la via al seu pas per Igualada amb la incorporació, per exemple, de cartells que indiquin la ubicació dels campus universitaris de la ciutat.

En aquests moments, el projecte es troba en estat de resolució de les al·legacions que han presentat municipis del àmbit de l’actuació.