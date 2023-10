Recital poètic ‘No resideixo, visc!’ de Feliu Formosa sobre l’obra de Rose Auländer, a l’Ateneu

El Teatre Municipal de l’Ateneu acull diumenge 15 d’octubre a les sis de la tarda el recital poètic ‘No resideixo, visc!’ de Feliu Formosa sobre l’obra de Rose Auländer, una de les poetes en llengua alemanya més destacada del segle xx. Comptarà amb les veus de Cinta Massip, Cristina Sirvent i Feliu Formosa, i la música del Trio Héxié: Oriol Carceller (flauta), Marta Carceller (violí) i Adriana Alsina (violoncel).

‘No resideixo, visc!’ parla sobre la infantesa i la joventut, el judaisme, la Xoà, l’exili, l’amor, la vellesa i la mort utilitzant la llengua com a vehicle d’expressió poètica, com a ofici i com a pàtria. La veu d’Ausländer arribarà als espectadors amb comprensió i respecte.

Les entrades tenen un preu de 15 i 10 € amb els seus descomptes habituals i es poden adquirir per internet ateatremunicipalateneu.cat o al Punt de difusió cultural d’Igualada (La Sala) c. Garcia Fossas, 2 -pl. de la Creu) i des d’una hora abans el mateix dia de la funció a la taquilla del teatre. Cal recordar que durant la setmana de l’espectacle els joves fins a 25 anys poden comprar les entrades a cinc euros.

Rose Ausländer (1901-1988)

La poetessa jueva és una de les veus més escruixidores però més lluminoses de l’Europa del segle xx. Va néixer a la ciutat de Czernowitz i va participar en la intensa vida cultural d’aquesta ciutat, avui a Ucraïna. Va viure i treballar als Estats Units durant diverses èpoques, i el 1941 va a retornar a Czenowitz per tenir cura de la seva mare malalta. Va viure refugiada en un soterrani del gueto jueu, sota l’amenaça dels nazis, que ocupaven la ciutat. El 1944 va tornar als Estats Units, fins que el 1956 s’establí a Düsseldorf.

El 1972 va ingressar a la residència jueva Nelly Sachs. Hi va viure fins a la seva mort, als 87 anys. Autora de més de tres mil poemes, és una de les veus més notables i premiades de l’Alemanya del segle xx. La seva poesia, senzilla, contundent i expressiva forma part de la tradició del poble jueu, nascuda de la diàspora i amb la inevitable presència i testimoniatge de la barbàrie i l’holocaust.

Poesia i música

Feliu Formosa, Creu de Sant Jordi (1988) i Premi d’honor de les Lletres Catalanes (2005) és el traductor de l’obra de Rose Ausländer i n’ha fet una selecció que recitarà amb Cinta Massip i Cristina Sirvent. Formosa és poeta, assagista, traductor, home de teatre i professor jubilat de l’Institut del Teatre. Ha traduït més de cent títols de teatre i poesia alemanya. Cinta Massip és una activista de la paraula. La seva faceta més coneguda és la d’intèrpret de poesia arreu dels Països Catalans i Europa. També és poeta, traductora i gestora cultural. Cristina Sirvent és actriu i directora teatral. Com a intèrpret ha treballat amb Frederic Roda, Sergi Belbel, Feliu Formosa, Ricard Salvat, Fausto Carrillo i Ricard Boluda, Xicu Masó, Oriol Brogi Marta Carrasco i Carme Portacelli.

El trio Héxié és un trio de flauta, violí i violoncel creat amb la intenció de descobrir i donar a conèixer el repertori escrit per aquesta formació. Principalment centrat en els períodes barroc i clàssic de la història de la música. Nascuts i residents a la Catalunya central, realitzen concerts per tota la geografia catalana des de la seva creació al 2017. Acompanyarà l’espectacle amb músiques de Bartok, Falla, Albinoni, Arvö Part, Fauré i Borodin.