Julieta, Ginestà i el Vaparir Tour seran els caps de cartell de la Festa Major d’Igualada 2024

Angelus Apatrida, caps de cartell de l'Igualada Rock City; Mishima protagonitzarà el Rrrrec Festival

La Festa Major d’Igualada omplirà d’activitats la capital de l’Anoia del 19 al 26 d’agost. Un total de 131 actes en 8 dies, juntament amb la fira de casetes i atraccions, ompliran la ciutat de festa, cultura popular i tradició.

En total s’han programat 37 concerts; 33 activitats d’Imatgeria i itinerants – 6 d’elles amb foc -; 17 competicions esportives; 9 activitats familiars; diverses activitats participatives – com la 1a Trobada Urban Sketchers, els assaigs oberts de Dessota i els Moixiganguers, o els Jocs Bèsties i l’Operació Cigró de La Coll@nada -; 7 activitats gastronòmiques; 6 obres de teatre; 7 visites guiades i 8 activitats diverses.

Una programació musical variada

A nivell musical, l’oferta de 37 concerts arribarà a totes les edats i gustos. El divendres 23, l’Igualada Rock City s’apoderarà del Parc Central amb les actuacions d’Angelus Apatrida, Bala, Blowfuse i the Lizards. El dissabte 24, Julieta, ja convertida en una referent del Pop i l’Urban a Catalunya, i el so dels germans Serrasolsas amb el seu grup Ginestà protagonitzaran la nit al Parc Central, mentre que el tribut a Mecano, Dalí, que va haver de ser cancel·lat per la pluja el 2023, es podrà escoltar a la Plaça de Cal Font.

Diumenge, la revetlla popular de les Places comptarà amb els concerts de l’Orquestra Maravella, a la Plaça de l’Ajuntament, l’actuació de Mishima, acompanyats de la banda local Suburbia en el marc del Rrrrec Festival, a la Plaça de la Creu, el concert de versions a Cal Font amb Florida i la recuperació d’un dels esdeveniments que s’havia convertit en habitual durant els darrers anys: el Vaparir Tour de Ràdio Flaixbac, al Parc Central. Aquest esdeveniment va caure del programa de 2023, i enguany s’ha recuperat.

Actes tradicionals, cultura popular i esdeveniments consolidats

Entre les moltes activitats que conformen el programa, el tret de sortida de la Festa Major el donarà la pregonera d’enguany, la Neus Sanz, des del balcó de l’Ajuntament. Seguidament, hi haurà l’actuació folk de la banda local de Els Músics del parc.

El dimarts 20 serà el dia del despertar de la imatgeria de la Casa de la Festa, amb l’Assaig obert al pati del Museu de la Pell i la cercavila de l’Arribada de la imatgeria a la plaça de l’Ajuntament. Seguidament, el Tast de pólvora i els Versots i Balls parlats dels Diables d’Igualada estrenaran les activitats de foc de la Festa Major.

El dimecres 21 al Santuari de la Pietat de l’Escola Pia, en el marc dels 65 anys de la coronació canònica de la imatge de la Mare de Déu, Aniol Noguera, escolapi i llicenciat en Ciències ambientals i Teologia parlarà de la història d’aquesta icònica figura i el seu valor artístic, religiós i cultural, en el marc de la conferència institucional de Festa Major. Acabada la conferència es celebrarà el concert de la Cobla Marinada al claustre de l’escola. El Teatre de l’Aurora oferirà aquest dia i l’endemà l’obra de teatre “Cançons que acaben en fade out”.

Dijous 22 serà el torn de les activitats esportives més salvatges amb els Jocs Bèsties, la Cursa de la Síndria i l’Igualadí de Ferro a la zona del Museu de la Pell i la ronda del Rec, organitzats per l’Associació Juvenil La Coll@nada, qui també ha programat per aquest vespre, l’esperada Operació Cigró, al pati del Museu de la Pell. Durant el vespre es celebrarà una nova edició de rimes urbanes amb el festival Street Sessions Show al Parc Central.

Durant el divendres 23, el ventall d’activitats començarà al matí, amb el primer dels dos passis del documental “Maletes de cartró” que al llarg del dia s’han programat al Museu de la Pell i que s’acompanyarà amb una visita guiada a l’exposició. La tarda arrencarà amb l’activitat infantil i familiar de la Tabalada Menuda i durant el vespre es podrà assistir a diverses activitats musicals, com ho seran l’actuació de la Banda de Música d’Igualada al Teatre Municipal l’Ateneu, el festival més heavy “Igualada Rock City” tindrà lloc al Parc Central, el Ball de Gralles a la plaça Pius XII i un revival de versions amb el tribut a Raffaella Carrá, “Hola Raffaella”, a la plaça de Cal Font. Les activitats tradicionals d’imatgeria i foc continuaran durant el vespre amb l’inici de La Pasacalle des de la plaça de l’Ajuntament i més tard, des de la plaça de Sant Miquel començarà l’esperat Correfoc de Festa Major.

El dissabte 24, Diada de Sant Bartomeu, es celebrarà la trobada popular Fes-ta el Dinar, a la rambla Sant Isidre i seguidament, arrencaran les activitats centrals d’imatgeria, la Cercavila Tradicional i després de la Missa solemne de Sant Bartomeu, La Processó. Per als amants del teatre, aquest dia es podrà veure al Teatre Municipal l’Ateneu, l’obra “Vida de peix… sense espines”, amb Mercè Comes i Rosa Andreu i a la plaça de Cal Font s’ha organitzat un ball de swing amb la Dj Estefania Velásquez. L’actuació de Julieta amb la gira “Tu Juru, la Ju Tour” i la presentació del nou treball de Ginestà, “Vida meva”, seran el plat fort de la nit del dissabte, on també es podrà assistir al tribut de Mecano, “Dalí”, a la plaça de Cal Font.

El diumenge 25, l’Ofici Solemne en honor a Sant Bartomeu donarà pas a l’Actuació castellera de Festa Major, Diada de Sant Bartomeu, amb els Moixiganguers d’Igualada, i les colles Joves Xiquets de Valls i els Xiquets de Reus. Per als amants de la mítica Vespa, durant el matí hi ha prevista una nova trobada de motos clàssiques a la plaça de Cal Font, sortida en ruta i exhibició dels participants. Durant la tarda, l’Orquestra Maravella serà l’encarregada d’obrir les activitats musicals del dia amb sardanes, al carrer Nou de Cal Font, alhora que durant la tarda es podrà veure el Premi del Públic Mostra Igualada 2023, l’espectacle familiar “Kariguri”, de la cia. Giramàgic. Des de la plaça Sant Miquel es començarà el Cercanit amb un sopar popular i a partir de les 23 h arrencarà la Revetlla de les places, amb diverses actuacions arreu d’Igualada: a la plaça de l’Ajuntament, amb el tradicional concert i ball de l’Orquestra Maravella fins a la matinada, al claustre de l’Escola Pia amb el concert Folk de Clandestins, al Parc Central amb l’esperat Va Parir Tour, a la plaça de Cal Font amb el concert de versions de Florida i a la plaça de la Creu se celebrarà una nova edició del Rrrrec Festival amb l’actuació de Mishima i la banda local Suburbia, entre altres. I per als més petits de la casa, a la rambla General Vives, després de sopar es podrà veure l’obra “Les vacances de Madame Roulotte”, de la Companyia La Bleda.

Ja durant el darrer dia de Festa Major, dilluns 26 al migdia serà el torn de l’activitat-espectacle familiar “Xics de Xurrac”, de la Cia. Tombs Creatius, al passeig Verdaguer. La imatgeria dels més petits celebrarà la Cercavila Menuda i seguidament, Petits gegants, nans, capgrossos i la imatgeria de foc, acompanyats per tothom qui ho vulgui enfilaran cap a la Casa de la Festa, al Museu de la Pell, després d’aquesta setmana intensa. Les sardanes de la Cobla Ciutat de Terrassa al carrer Nou de Cal Font i la cantada d’havaneres amb Son de la Havana al parc de l’Estació Vella tancaran l’agenda musical d’aquests 8 dies, per deixar pas a l’espectacle Piromusical, cloenda de la Festa Major. Aquestes són algunes de les activitats programades per tots els igualadins i igualadines, a les quals s’hi ha d’afegir inauguracions d’exposicions a la Biblioteca Central d’Igualada, a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia o a La Sala, sala municipal d’exposicions. Al llarg de l’agenda també s’ha programat actes familiars, com els conta-contes a la Biblioteca, concerts, actuacions, visites guiades sobre el modernisme local de dimarts a dissabte, el cicle festiu amb la Tronada, el Trasllat i el Retorn de Sant Bartomeu, teatre amateur amb Els comediants de l’Ateneu, activitats esportives i molt més.