El govern de Marc Castells està esgotat: mereixem una Igualada justa

A hores d’ara no deu haver-hi cap ciutadà d’Igualada que no estigui al cas que el govern municipal encapçalat per Marc Castells ha apujat un 7% l’IBI, un 27% la taxa d’escombraries, un 11% les plusvàlues i també tota la resta de taxes municipals (llars d’infants, guals, piscina, cursos, esport…). Ho ha fet pactant-ho només amb el PSC, i dic només perquè a part d’aquesta formació política no hi ha ningú més que hagi donat suport a la mesura. Centenars de persones es van manifestar dissabte i dimarts en contra d’aquesta pujada abusiva i injusta d’impostos, amb unes concentracions massives, així com també s’hi ha mostrat contrària la Unió Empresarial, Igualada Comerç i altres col·lectius i sectors de la ciutat. És normal, som la ciutat mitjana amb els impostos més cars de Catalunya i la desena ciutat de l’estat espanyol. La pressió fiscal és altíssima i enguany el govern municipal ha fet la pujada d’impostos més alta de la història d’Igualada. Un abús desproporcionat que carregarà als ciutadans una pressió fiscal -que ja era molta alta- i que encarirà encara més la vida dels igualadins i igualadines. En definitiva, Igualada serà la ciutat mitjana més cara on viure de tota Catalunya.

Nosaltres fa molts anys que denunciem que els veïns i veïnes d’Igualada paguem uns impostos desproporcionats i que demanem i oferim alternatives. Perquè que ningú els enganyi: tenir els impostos més cars de Catalunya no és necessari. En tot cas, és la conseqüència d’una molt mala gestió econòmica de l’alcalde Marc Castells en els seus ja 12 anys de govern. I ara, per primera vegada, ha sortit a la llum aquesta realitat. Després d’anys d’anuncis pomposos, de grans inauguracions, actes i campanyes de propaganda que ens han sortit per un ull de la cara i, recordem-ho, una campanya electoral on segons l’alcalde tot era bonança i lligàvem els gossos amb llonganisses, ara de cop i volta la situació econòmica, segons diu l’alcalde, és dramàtica i s’apugen els impostos. I es fa amb excuses de mal pagador. Com pot ser que totes, totes les altres ciutats mitjanes de Catalunya tinguin uns impostos més baixos que Igualada? Com s’ho fan ells? Per què nosaltres tenim els impostos més cars i encara els hem d’apujar més? I, sobretot, per què no ho va explicar durant la campanya electoral tot això?

L’editorial de la setmana passada d’aquest diari apuntava, i ho comparteixo totalment, que aquesta pujada d’impostos s’ha fet d’amagat, sense explicar-ho durant la campanya electoral. El Sr. Castells no es va presentar a les eleccions dient que faria la pujada d’impostos més gran de la història. De fet, deia que tot anava meravellosament bé. I això és, ras i curt, enganyar els ciutadans. L’engany és de tal magnitud, que a més a més fa aquesta pujada d’impostos el primer any de mandat, tot esperant que la gent d’aquí quatre anys, quan hi hagi eleccions, no se’n recordi.

Després de 12 anys, el govern de Marc Castells està esgotat

Quan acabi aquest mandat municipal, el 2027, Marc Castells farà 16 anys que serà alcalde. I avui veiem, de manera clara, que el seu govern s’ha esgotat. Aquesta setmana hem vist com per primera vegada hi ha hagut dues manifestacions molt multitudinàries en contra del govern municipal. Un fet que demostra que la gent s’ha cansat de pagar la festa d’aquest govern.

Ha arribat al seu final i ho fa amb un vaixell que va a la deriva i sense rumb. No hi ha projecte. De fet, la pujada d’impostos no s’ha justificat per fer grans projectes sinó senzillament per poder anar fent. L’alcalde ha perdut la il·lusió i ens explica que necessita apujar els impostos per pagar la llum, que s’ha encarit molt. I a les famílies d’Igualada, que no se’ls hi ha encarit la llum? Que no els surt més car anar al supermercat a comprar? Que no paguen més per tots els serveis? Per què hem de carregar encara més les espatlles dels ciutadans quan, repeteixo, totes les altres ciutats mitjanes de Catalunya similars a la nostra tenen uns impostos molt més baixos. L’alcalde Castells necessita rescatar l’ajuntament de la seva mala gestió econòmica i fa pagar-ho als igualadins i igualadines.

Cal una nova etapa, amb il·lusió, que construeixi un futur just per Igualada

Arribats a aquest punt, hem de generar una nova etapa, una alternativa que il·lusioni i que construeixi un futur just per als igualadins i igualadines. És urgent una renovació, aire fresc, canviar el govern municipal per fer prosperar Igualada. Molts igualadins i igualadines ho han vist, i alguns d’ells de bona fe van votar a l’actual alcalde en les darreres eleccions municipals, sense saber que pocs mesos després els aixecaria la camisa.

Nosaltres, i jo al capdavant d’un projecte polític que sempre ha reivindicat un canvi a la ciutat per passar de l’anar fent a l’encarar els reptes de present i futur, amb ambició política i que transformi Igualada, volem construir aquesta alternativa àmplia, transversal. No li devem res a l’alcalde i per això nosaltres vam votar que no a la pujada d’impostos més alta de la història d’Igualada. Igualada necessita i mereix un canvi, és urgent fer-ho i nosaltres treballarem incansablement per la ciutat que estimem, on volem que els nostres fills creixin, visquin i tinguin futur i ho farem amb la il·lusió insubornable i la ferma convicció que una Igualada millor és possible. D’aquí a 4 anys cal que tothom tingui memòria i, sobretot, cal que entre tots fem avançar Igualada de manera justa. Fem-ho!