El Consell Comarcal i la Generalitat es reuneixen per posar remei a la manca de l’Interventor

El president del Consell Comarcal de l’Anoia, Xavier Boquete, ha mantingut una reunió amb la consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Laura Vilagrà, el secretari d’Administracions Locals i Relacions amb l’Aran, David Rodríguez, i la directora general d’Administració Local, Montserrat Fornells, per traslladar l’actual problemàtica de gestió interna que viu l’ens comarcal.

En les darreres setmanes, la institució va veure com coincidien en el temps la marxa voluntària del seu Interventor i la baixa mèdica del seu Secretari, fet que va provocar una aturada temporal i una interrupció en el seu funcionament habitual. Ja s’ha incorporat un nou Secretari, un funcionari d’Habilitació Nacional que presta servei en Règim d’Acumulació, però encara resta incorporar una persona al capdavant de la Intervenció.

El president del Consell Comarcal explica que “volem obrir totes les vies possibles per a trobar un Interventor el més ràpid possible; per això hem demanat suport a la Generalitat i, fetes les consultes pertinents a Madrid, sembla que una possible via passaria per l’accés a una borsa d’interins en situacions com aquesta”. Boquete agraeix el fet que “tot i que la Generalitat no té competències per solucionar directament aquest tema, la consellera Vilagrà i el seu equip han mostrat una gran predisposició a ajudar-nos i confiem que conjuntament podrem trobar una solució el més aviat possible”.

La voluntat de la trobada, segons Boquete, és “treballar de la mà de la Generalitat per trobar a una resolució àgil a la nostra problemàtica i plantejar la creació de mecanismes que, a partir del nostre cas, en el futur permetin ajudar aquelles Administracions locals que trobin en situacions similars”.