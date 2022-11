El Monbus CB Igualada no aixeca cap

CB ROSER 65

MONBUS CB IGUALADA 61

El passat dissabte 12 de novembre el Monbus CB Igualada disputava a l’Estació del Nord de Barcelona la jornada número 7 de la lliga EBA contra el CB Roser. L’equip igualadí acumulava quatre derrotes consecutives, situació que posava en compromís a l’equip i sobretot degut a la dificultat que afegeix disputar l’enfrontament a la complicada pista del Roser.

Des de l’instant inicial es va poder apreciar un gran nivell d’intensitat i duresa per part dels dos equips marcant un llindar que seria la base durant tot el partit. Durant els primers minuts l’encert de l’equip barceloní des de la línia exterior va ajudar a liderar el marcador. No obstant això, poc a poc es va anar retallant aquesta petita distància gràcies al bon treball defensiu de l’equip igualadí. Aquest fet va provocar que el marcador del primer període fos de 14-14.

El segon període va ser una guerra contínua per aconseguir el lideratge en el marcador on cap dels equips aconseguia deixar enrere al rival. A mesura que avançava el partit, diferents jugadors apareixien en l’àmbit de l’anotació, però igualment la igualtat es va mentir deixant a la mitjà part el partit empatat 30-30.

La segona part va ser molt similar a la resta del partit, on cada cistella valia or i els dos equips lluitaven per no quedar-se enrere. Les defenses no van desistir en la seva gran labor, però l’equip igualadí gràcies a dos triples seguits va avançar-se en el marcador.

A mesura que avançava l’últim període, la distància no disminuïa fins que un seguit d’accions van capgirar el marcador a falta de dos minuts per acabar el partit. L’equip local va tirar de cor per assolir la remuntada mentre que els visitants es veien superats per la conjuntura.

El marcador final va ser de 65-61 afegint una derrota més a la dinàmica negativa del Monbus CB Igualada que la setmana que ve s’enfrontarà a un Olivar que està en la mateixa situació competitiva. Aquest partit serà clau per intentar revertir la situació.