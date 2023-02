El col·lagen i la col·làgena: l’estranya parella que es fa i es desfà

A l’antiguitat els homes van aprendre a caçar sense haver de fer cap màster. Avui ens atipem amb plats sofisticats i, a vegades, no fem cas de les paraules senzilles. Com diu la paraula cola, tot s’hi enganxa. I sens dubte es genera de forma fàcil com diu “gena”. I per això s’han trobat restes de fletxes i llances amb una pedra i una substància que uneix ambdós, perquè és una cola generada.

Les proteïnes que tenim en el cos estan formades per unes unitats que es repeteixen fins a més de 100 vegades i inclús 10.000 vegades. De proteïnes, n’hi ha de molts tipus composicions i funcions. El col·lagen és una proteïna, però la col·làgena també. Són la mateixa cosa? Sí i no. On es fabrica el col·lagen? En el cos tenim unes cèl·lules especialitzades en la fabricació de col·lagen dins seu. I la col·làgena? Sembla que fora de la cèl·lula. O sigui que si es fabrica fora, serà una proteïna que es produeix a si mateixa, ja que no està sota el control de cap cèl·lula. A diferència d’on es fabrica, el col·lagen que és a dins d’aquestes cèl·lules, als fibròcits, i sota el seu control. Tot plegat és un xic complicat. El que és cert és que mengem certes parts del porc que si es mengen amb les mans ens queden les mans una mica enganxoses, però tenen bon gust.

El que pot aportar un xic de coneixement als qui ja tenim una edat és que el col·lagen és un filament tal com ens explicaven al llibre de text de les editorials habituals quan estudiàvem biologia. Un filament format per tres cadenes enllaçades en hèlix de proteïnes amb aminoàcids entre d’altres, glicina, prolina i hidroxiprolina. Però després a l’examen et suspenien si no explicaves que la col·làgena eren uns quants filaments de col·lagen que formaven una fibra, la fibra de col·làgena. O sigui, que “el uno por la otra la casa sin barrer”. Qui ha dit que el col·lagen no pensa per si mateix o la col·làgena. Per tant, són en el fons la mateixa cosa si no ens fixem en el seu origen. Qui repara el col·lagen si s’espatlla? I es pot reciclar aquest col·lagen?

Podem veure que el col·lagen és habitual en els consells sobre dieta esportiva, per a la cura de la pell, per a les lesions en els músculs tendinosos, per a les cremades o per a les cicatrius. Però realment cal? En principi, és difícil imaginar que tot el nostre cos està en constant renovació. Podríem suposar que, si normalment ja les tenim ben fabricades les nostres estructures de la pell els tendons i els músculs, no cal alimentar-se pensant en els filaments de col·lagen i les fibres de col·làgena. Vosaltres què en penseu? És un invent de la indústria farmacèutica? O realment hi ha un abans i un després del seu ús en les indicacions abans esmentades?

El procés de recanvi natural mínim de totes les estructures del cos depèn de l’edat, de la pròpia estructura i de l’ús d’aquesta. En les proteïnes el recanvi dels aminoàcids que s’espatllen són com a mínim, segons algunes fonts, de quatre cops l’any en els músculs. El col·lagen i la col·làgena estan majoritàriament en un teixit que s’anomena conjuntiu o connectiu. En el col·lagen i la col·làgena n’hi ha dos de molt freqüents, la prolina i la hidroxiprolina. En general, aquests teixits connectius estan poc vascularitzats, ja que fan una funció més aviat estructural i que no precisa suplement d’energia. Ara bé, una certa capacitat de creixement i regeneració si en mantenen, i és aquí en aquest creixement o regeneració que l’aportació d’aliment ric en aquests dos aminoàcids pot establir una certa millora en la recuperació dels problemes de salut. I serien aquests dos aminoàcids amb una alta capacitat per fer enllaços entre molècules els que explicarien la seva capacitat d’enganxar-se que tenen els aliments rics en col·lagen.

I, per tant, un suplement complementari millora la capacitat de recuperació del nostre cos. I en el fons ho podem assolir amb una dieta completa pel que fa a una alimentació amb carn i peix si el mengem sencer. El que passa és que normalment el col·lagen que trobem a l’alimentació també està barrejat amb estructures grasses que dificulten alhora seguir una dieta suau. Aquest fet a les persones que no tenen per costum ingerir aquest tipus d’aliments, en cas de problemes de salut estructurals, poden recórrer a suplements d’aquest estil per mantenir o millorar la qualitat de vida. 