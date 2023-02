La Generalitat destinarà 86,5 milions d’euros d’inversió a la vegueria del Penedès

El Govern invertirà un total de 86,5 milions d’euros a la vegueria del Penedès l’any 2023, segons consta al Projecte de pressupostos de la Generalitat. Aquesta xifra representa un increment global del 12,5% respecte als darrers comptes corresponents a l’exercici 2022. A més, el projecte de pressupostos que ja ha començat el seu tràmit parlamentari, també inclou tot un seguit d’obligacions pluriennals compromeses per al període 2024-2026 i un import de 177,3 milions d’euros que es destinaran a diferents projectes repartits entre les quatre comarques.

“Aquests pressupostos refermen el compromís del govern amb el nostre territori. Uns pressupostos expansius, que han de permetre continuar treballant amb mirada penedesenca aplicant les millors polítiques publiques respecte el context social i econòmic que estem vivint, assegurant que els recursos arribin a tota la ciutadania”, explica el delegat del Govern al Penedès, David Alquézar i Claramunt.

Pel que fa a les inversions, el 31,7% del total de l’import es concentra en els àmbits de la salut i l’educació, i la resta es reparteixen en carreteres, infraestructures ferroviàries, i les relacionades amb el cicle de l’aigua i la gestió i el tractament de residus.

Destaquen, especialment pel seu volum de recursos, el seu caràcter plurianual, i la priorització dels serveis públics de salut, les inversions hospitalàries i en matèria d’atenció primària a tota la vegueria: les inversions l’Hospital d’Igualada (5,4M€, 25,1M€ fins 2026) i a l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès (4,6M€); a l’Hospital Residència Sant Camil de Sant Pere de Ribes (4M€) (42,2M€ respecte el Consorci Sanitari de l’Alt Penedès Garraf fins al 2027), l’ampliació del CAP de l’Arboç (1,4M€, 4,7M€ fins 2024), tenint present l’acord i l’inici de l’actuació a l’Hospital Comarcal del Vendrell (0,5M€, 45M€ fins 2025).

En l’àmbit de l’ensenyament 8,6M€ en total amb actuacions com, l’ampliació de l’Escola Castell d’Òdena per fer un Institut Escola (3,3M€), el nou Institut Escola de Sant Pere de Ribes (1,7M€), la substitució de tancaments Institut Andreu Nin a El Vendrell (0,5M€), l’ampliació de l’escola La Perellada a Santa Oliva (0,5M€) i la finalització de la nova construcció escola Jacint Verdaguer a La Granada (0,35M€). En el marc del Pla director d’infraestructures Educatives, es finançaran amb fons REACT a la vegueria, obres de millora de l’eficiència energètica i el confort tèrmic s’actuarà en 18 centres per valor de 6,7 M€.

Pel que fa a les infraestructures viàries i ferroviàries, el projecte de pressupostos inclou: el nou accés a Igualada Sud des de la carretera C-37 (4,3M€) i la variant de Piera i Vallbona d’Anoia (3,7M€); i diferents actuacions a les línies de ferrocarrils (6,2M€).

Finalment, i també en matèria d’infraestructures, es preveu l’ampliació de les estacions depuradores d’aigües residuals de Calafell (5,7M€) i Vilafranca del Penedès (1,6M€); i una subvenció per a la construcció i explotació de la planta de tractament de residus municipals de l’Ecoparc 4 als Hostalets de Pierola (5,5M€).

Inversions a l’Anoia

D’acord amb el projecte de pressupostos, dels 86,5 milions d’euros pressupostats per al Penedès un total de 43,5 milions seran per a l’Anoia.

– Obres Eix Diagonal (C-15 i C-37) per implantar un tercer carril i un separador central entre Vilafranca del Penedès i Capellades i desdoblar un tram entre Capellades i Igualada: 16,9M€ (concessió)

– Inversions a les línies de ferrocarrils de l’Anoia per valor de 9,3M€ on s’inclou la compra de material ferroviari i actuacions en túnels, senyalització, …

– Subvenció EMSHTR per construcció i explotació Ecoparc 4 per 5,5M€,

– Inversions a l’Hospital d’Igualada: 5,4M€ (25,1 M€ fins 2026),

– Nou accés a Igualada Sud des de la carretera c-37, tram Vilanova del Camí – Igualada per 4,3M€ (7,9 M€ fins 2025)

– Conservació de carreteres: 4M€, Variant de Piera i Vallbona d’Anoia: 3,7M€ (7,4 M€ fins 2025)

– Ampliació de l’Escola Castell d’Òdena per a un Institut Escola: 3,3M€,

– Inici dels treballs per l’ampliació de l’Escola Maria Bores de la Pobla de Claramunt a un Institut Escola: (1M€ fins 2024),

– Inversió per construir 24 habitatges de lloguer assequible al Carrer Joan Serra i Constantó d’Igualada: 0,77M€ (2,7 M€ fins 2025)

– EDAR i col·lectors de La Llacuna: 0,6M€ (3,4 M€ fins 2024)