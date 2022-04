Les millors polítiques públiques per al Penedès, des del Penedès

Amb l’anunci formal, aquesta setmana passada, per part del vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, i la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, la vegueria del Penedès fa un pas decidit pel seu desplegament efectiu amb l’arribada dels vuit primers serveis territorials propis, dos a cada capital de comarca. El Govern de la Generalitat aposta decididament pel Penedès, amb una visió de país sencer, on els matisos territorials al programa de govern permeten fer les millors polítiques públiques en favor de tots els ciutadans.

La Delegació del Govern treballa per aplicar la mirada penedesenca a totes les accions de les conselleries, recollint les problemàtiques del territori, afavorint la implicació dels pobles i ciutats en la transformació social, verda, feminista i democràtica que necessita el país.

La vegueria del Penedès és l’única nascuda per clam popular, empesa pel municipalisme, la societat civil i els agents econòmics i socials del territori. Hem de saber aprofitar aquesta força per reivindicar-nos, mostrant-nos necessaris en el mapa territorial català, per situació geogràfica, per capacitat econòmica, per paisatge, demografia, i també per pes històric. La Delegació Territorial actua com a mecanisme vertebrador d’aquest sentiment penedesenc.

Per molt que siguem la vegueria més recent, som la quarta vegueria en població amb un ritme creixent, especialment al Penedès marítim. En una situació privilegiada dins del mapa de país, sent la ròtula entre la regió metropolitana de Barcelona i Tarragona, entre la costa i l’interior. Un territori ple de reptes i grans oportunitats, on si sabem posar el just equilibri entre desenvolupament econòmic i preservació del paisatge, d’aquest paisatge que ens caracteritza i ens aporta aquesta gran qualitat de vida que tenim, sabrem esdevenir un dels motors econòmics del país preservant allò que ens significa.

Les coses no passen de manera casual, passen perquè es treballen, amb empenta, energia i determinació. L’arribada d’aquests primers vuit serveis territorials és fruit d’aquest treball intens al llarg dels últims mesos, del consens amb el territori, buscant les sinergies per fer-lo el màxim d’eficient i útil, un primer pas importantíssim. Perseverem amb optimisme posant en valor el Penedès dins del mapa territorial català. Farem de la Delegació del Govern al Penedès l’eina més útil per al territori tot apropant el Govern de la Generalitat i fent visible l’acció de govern en els cinc eixos prioritaris que s’ha fixat el president Pere Aragonès: un país just, amb bon govern i referent democràtic; un país de drets, amb igualtat d’oportunitats i benestar; un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora; un país verd, equilibrat i connectat, i un país feminista.

Per una vegueria del Penedès al servei de les persones!