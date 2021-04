El clown coponenc JAM estrena l’espectacle centrat en el fet migratori

Què li passa a un clown quan la seva vida es veu trasbalsada de cop i volta per una realitat que no controla i es veu obligat a emigrar? La resposta a aquesta pregunta la dóna el clown JAM en la seva última creació, Le Voyage, que s’estrena oficialment aquest dissabte 1 de maig a la 32a Fira de Titelles de Lleida. Una obra d’allò més emotiva, que ha aixecat passions allí on s’ha pre-estrenat. Ho farà amb una doble sessió al Teatre Julieta Agustí, que començaran a les 10.30 i 12.30h.

L’obra, de fet, s’havia d’estrenar a la Fira de Titelles de l’any passat, que es va haver de suspendre per la pandèmia. Durant els mesos de desconfinament del 2020 es va representar en algun municipi, despertant-hi una veritable muntanya russa d’emocions. Perquè el clown no és només l’art de fer riure, sinó que de fet és l’art de despertar sentiments amagats. I un pot ser el riure, sí. Però també el plor, el dolor, la tristesa, l’esperança… I JAM ho aconsegueix al llarg dels 50 minuts que dura l’espectacle.

Amb «Le Voyage», JAM posa el focus en els refugiats i migrants, i en el viatge que han d’emprendre cap a una nova vida. Es tracta d’una reflexió profunda sobre un col·lectiu invisible, invisibilitzat i deshumanitzat, una temàtica poc habitual en els espectacles per a tots els públics. Amb malabars, manipulació d’objectes i humor, permet que infants i adults continuïn parlant-ne durant hores quan tornen a casa.

L’escenografia és minimalista. A «Le Voyage», res hi és sobrer. Els migrants, ben pocs estris sobrers porten a sobre. I, en aquest context, és on la maleta s’erigeix com el gran símbol del migrant. Una maleta plena de somnis i esperances, una maleta que ho és tot.

Carrera arreu del món

JAM, establert a Copons des de fa anys, compta amb una dilatada trajectòria artística. Abans de la pandèmia, actuava regularment a bona part dels països europeus, així com en indrets tan diversos com el Brasil, Rússia, Costa Rica, Turquia, Canadà o Jordània. I, de fet, ha rebut nombrosos reconeixements internacionals: el 2019 va rebre el premi al millor espectacle del Festival Poeti Invasion de Sibiu (Romania), així com el premi al millor espectacle al Ansan Street Festival (Corea del Sud) el 2007, alhora que va quedar finalista al prestigiós festival Gauklerfest de Koblenz (Alemanya) el 2015.