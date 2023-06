Igualada acollirà els Campionats de Catalunya de Tennis Taula aquest cap de setmana

Aquest cap de setmana, 3 i 4 de juny, Igualada acollirà la 63a edició dels Campionats de Catalunya de Tennis Taula. Agustí Masip, President Federació Catalana de Tennis de Taula, ha explicat que la capital de l’Anoia és una ciutat amb una gran tradició esportiva i, a més, enguany el club de la ciutat, el CPP Igualada, fa 75 anys que es va crear.

Masip ha agraït la disposició de l’Ajuntament d’Igualada “per acollir aquest esdeveniment i sobretot a la Regidora d’Esports la Patrícia Illa i als tècnics del Patronat d’esports” que permetrà “donar visibilitat i obrir el tennis taula a la ciutat, un esport minoritari, però amb molts beneficis per la salut i idoni per practicar-lo a qualsevol edat.”

En aquest cas es tracta d’un campionat que enfronta les categories absolutes, tant masculines com femenines, i del tennis taula paralímpic. La competició serà tant en modalitat d’equips, el dissabte, com individual, dobles i dobles mixtes, el diumenge.

Igualada ja va acollir fa uns anys, al mateix lloc on es desenvoluparà aquest campionat, un campionat de Catalunya benjamí, amb gran èxits dels participants de la ciutat. Els jugadors igualadins que hi participen seran en Bernat Luco, en Daniel Luco, actual president del club, al Manel Menal i al Francesc Masip, ells defensaran també dissabte els colors del CPP Igualada en la prova d’equips. I en la modalitat de tennis taula paralímpic hi haurà la participació de l’igualadí Kevin Valls.