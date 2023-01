El CF Igualada es deixa remuntar un 2-0 en l’estrena d’Agus Isabel

CF IGUALADA 2

EE GUINEUETA 3

Primer partit de l’any i estrena d’Agus Isabel a la banqueta del CF Igualada masculí. Els igualadins rebien a un equip molt competitiu i intens com és la Guineueta. Després de dues derrotes, l’equip volia donar un pas endavant.

Tot i l’emergència per fer un bon partit, l’equip va tenir la pausa i tranquil·litat per dominar el joc a partir de la pilota. El conjunt blau feia moure la línia defensiva i en la primera arribada per banda, Arnau centrava per un Olmo que amb una xilena lateral enviava al fons de la xarxa. Un golàs per començar el 2023. L’equip es va mantenir molt serè i seguia el seu pla de partit.

Per altra banda, els barcelonins intentaven pressionar la sortida de pilota de l’Igualada amb poc èxit, però generant arribades a partir de pilotes llargues. Els anoiencs estaven molt sòlids i les jugades més perilloses eren locals, però no s’era gaire precís en la darrera rematada.

Al minut 45, quan semblava que s’aniria al descans amb un ajustat un a zero, els igualadins van aconseguir refusar una pilota a la pròpia àrea amb molta elegància, generant un contracop que va conduir Franc i que ell mateix es va encarregar de culminar per fer el segon gol, just quan l’àrbitre pitava la mitja part.

A la segona meitat, l’equip va temporitzar molt el joc i no es van veure grans oportunitats de gol. El duel estava amb un ritme més baix on les oportunitats vindrien a partir d’individualitats o errors. I per desgràcia, així va ser. Error en sortida de pilota dels blaus i el davanter visitant, retallava diferències, al minut 70.

Un gol que va esperonar molt als barcelonins, que mica en mica, anaven apropant-se a la porteria d’Agus. Al minut 83, una pilota refusada, era engaltada per un atacant, que feia l’empat.

En el tram final, les oportunitats vindríen a pilota aturada. Allà, el poder físic visitant es va imposar i a la darrera oportunitat de l’enfrontament, galleda d’aigua gelada. Gol visitant que consumava la remuntada i que suposava la derrota igualadina.

La setmana vinent, els blaus viatgen fins a Mollerussa, líder de la lliga.