El CAP de Montbui tindrà un mòdul annex per atendre els pacients covid

Durant els darrers dies s’han construït els pilars de fonamentació per a un mòdul Covid que s’ubicarà de forma annexa al CAP montbuienc. Està previst que aquest mòdul s’instal·li durant el proper mes de març, si es compleixen els terminis previstos.

La COVID-19 ha suposat un important augment de feina als centres d’atenció primària, i molts d’ells no disposen d’espai suficient per fer un doble circuit per a pacients covid i no covid.

Aquest mòdul permetrà separar aquests circuits i guanyar espais molt necessaris per treballar amb major seguretat, tant per als pacients com per als treballadors. En concret, s’utilitzarà aquest espai annex per fer proves PCR, tests ràpids, identificació de contactes, exploracions, entre d’altres tasques.

Aquest mòdul de suport al CAP és un dels 120 que s’ubicaran durant els propers mesos per la geografia catalana i que serà gestionat pels equips d’Atenció Primària.