El bikini: un clàssic impossible de passar de moda

En l’actualitat parlar del bikini – o biquini – és parlar de la roba de bany més recurrent durant dècades. La seva camaleònica capacitat d’adaptació al pas del temps està molt per sobre que la d’altres peces de roba. El seu secret? La seva constant evolució per adaptar-se a tots els estils i tots els tipus de cossos sense perdre l’essència: un banyador de dos peces còmode i pràctic per anar a la platja o a la piscina. Poc es podia imaginar Louis Réard, l’enginyer automobilístic creador d’aquest banyador en dos peces mínimes, que el seu invent seguiria gaudint d’una salut de ferro en ple 2024.

Un naixement polèmic i revolucionari

El bikini no va ser el primer banyador de dues peces de la història, però es va diferenciar d’altres models en un fet que, en ple 1946, era revolucionari i polèmic per a una societat en què paraules com “empoderament” encara sonaven molt lluny: deixava a la vista el melic. Només dos mesos abans del juliol de 1946, el disenyador francès Jacques Heim va presentar l’àtom – en francès Atome, un banyador de dues peces que presumia de ser “el més petit del món”. L’àtom, però, no deixava veure el melic. El juliol del mateix any, Louis Réard va presentar en societat el bikini, un banyador de dues peces més minimalista que l’àtom, i la seva idea va triomfar. El seu nom era el mateix que el petit grup d’illes en les quals es van realitzar unes famoses proves nuclears aquell mateix any. El fenòmen del bikini es va estendre per multitud de països. A l’Estat espanyol, el bikini va començar a popularitzar-se amb l’arribada del turisme entre els 60 i els 70.

La roba de bany de referència que s’adapta a tothom

El bikini reuneix en un sol concepte diverses característiques que el converteixen en la primera opció per a moltes persones. Pensat pels moments d’oci, ofereix una major comoditat que els banyadors d’una sola peça, amb una major llibertat de moviments; també funciona millor per aquelles persones que volen prendre el sol, gràcies a la major exposició del cos.

D’altra banda, la constant evolució de la moda ha creat variants que exposen més o menys el cos, o que combinen diferents colors o estampats de forma gairebé infinita. Fins i tot han sorgit variants, com el trikini – sorgit durant la dècada dels 2000 -, tot i que la versió original sempre s’ha mantingut com a primera opció entre el públic.

Amb el pas dels anys el bikini també s’ha adaptat a tots els tipus de cossos, assumint la diversitat de la societat i oferint opcions amb les quals tothom pugui sentir-se còmode a l’estiu sense haver de renunciar a lluir la roba que vulgui. La idea d'”empoderament” segueix vigent en cada actualització del bikini.

L’assessorament a l’hora de comprar el teu bikini: una aposta segura

Sempre és important comptar amb l’ajuda de persones que coneixen les tendències en la roba de bany a l’hora de decidir comprar un bikini o un banyador. A La Corseteria d’Igualada, situada al carrer de La Soledat, 16, podràs comptar amb els consells de qualitat d’un personal preparat per ajudar-te a escollir la roba de bany amb la qual et sentis mès còmoda. I si prefereixes comprar online, a la seva web trobaràs les guies de talles actualitzades dels productes per tal que puguis escollir la teva roba de bany sense problemes.

La seva experiència des de l’any 2000 els permet donar-te un assessorament de qualitat per escollir la roba que necessites. Són especialistes en talles grans i compten amb diverses línies de roba interior femenina i masculina que s’adapta a totes les persones. També podràs trobar diferents línies de productes ecològics originals que s’adapten a les tendències actuals en el món de la moda.