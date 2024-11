Un “nou” mercat per a Igualada

Igualada enllesteix els tràmits administratius per poder iniciar una reforma integral del seu mercat municipal, el més gran de la comarca i amb gairebé cinc dècades a les espatlles a la seva ubicació de “la Masuca”. Els nous hàbits de consum, les millores tecnològiques, la diversificació d’horaris i la necessitat de mantenir el comerç de proximitat com a part essencial d’una societat saludable, ha impulsat el govern municipal ha iniciat -no sense polèmica- una reforma que, d’altra banda, és del tot necessària.

Darrerament, a tot el país, la reforma dels mercats municipals per adequar-los als nous hàbits de consum ha esdevingut un procés clau per assegurar la seva supervivència i rellevància dins del context actual.

Els canvis en els hàbits dels consumidors, com l’augment de les compres en línia, la recerca de productes sostenibles i locals, i la demanda d’experiències més personalitzades, es plantegen sempre com a font de nous reptes i oportunitats.

Una de les claus ha estat potenciar l’oferta de productes de proximitat i ecològics, responent a la creixent demanda d’aliments sostenibles i saludables, i, al mateix temps, incorporant nous serveis i establiments, com bar, supermercats, zones de degustació, espais per esdeveniments culturals o activitats educatives, i el concepte “d’experiència” a l’interior del mercat, i fugint del sentit negatiu del terme de la “competència”. Si és sana, és molt benvinguda, i, en cap cas, s’ha de prendre com un perill. Algunes d’aquestes noves funcions complementàries es faran a Igualada, i és un bon camí, que ha estat un èxit en altres llocs.

Decididament, el nou mercat de la capital de l’Anoia haurà de tenir uns horaris flexibles, adaptant-los als horaris per facilitar les compres fora dels moments tradicionals, especialment per aquells amb horaris laborals més complexos.

Els mercats municipals -el d’Igualada i els altres que tenim a l’Anoia- han d’esdevenir espais competitius i rellevants, capaços de preservar el seu paper com a centres neuràlgics dels nostres pobles i ciutats, talment com es feia originàriament en temps pretèrits, mantenint-ne l’esperit de sempre però adaptat al segle XXI.