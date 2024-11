Quinze anys de Rec.0

L’any 2009, a l’inici de l’anomenada “crisi del totxo” que va enfonsar encara més Igualada i comarca, ja prou desvalgudes per acumular males situacions econòmiques una rere l’altre, va néixer a la capital de l’Anoia ha iniciativa a la que molts donaven poc recorregut. Va ser la primera edició del Rec.0, amb només una dotzena de marques i set espais al barri de les adoberies.

La iniciativa naixia amb un punt reivindicatiu, doncs en aquell moment hi havia damunt la taula una proposta de POUM, impulsat pel PSC, que pràcticament arrasava el barri del Rec, i que finalment va aturar-se. Començaven llavors a sentir-se veus de protesta per la situació d’aquesta zona de la ciutat, que vivia d’esquena a la resta d’igualadins. Molt pocs confiaven que aquella embrionària idea de negoci en un espai brut i pudent tindria sortida. Avui, és un festival contrastadíssim, que ha posat el nom d’Igualada al mapa, que ha servit per dignificar moltíssims espais, i és un certamen esperat arreu del país, amb milers i milers de visitants tant a la primavera com a l’estiu.

La nova entrada a la ciutat per la Ronda Sud hauria de servir per veure una Igualada més oberta al riu i al barri que la va fer gran.

La setmana vinent, el Rec.0 complirà 15 anys i s’arribarà a l’edició número 27. Avui ja no existeixen veus contràries a l’esdeveniment, tal i com va succeir en un període d’un potent enfrontament amb el comerç local. Igualada ha sabut veure que el festival de moda efímera és una oportunitat, i al mateix temps un instrument per donar valor a un dels llocs més simbòlics de la ciutat, que mereix tenir definitivament i per sempre el paper que mereix.

És hora que el barri del Rec, d’una vegada, tingui de debò la seva oportunitat per esdevenir un espai de futur, més enllà de convertir-se en un aparador “arreglat” un parell de cops a l’any. Una bona colla de negocis, alguns d’ells amb una exposició nacional, com el restaurant Somiatruites, ja han demostrat que és possible, però també institucions públiques com el Museu de la Pell o l’aviat renovat Cal Granotes. La nova entrada a la ciutat per la Ronda Sud hauria de servir per veure una Igualada més oberta al riu i al barri que la va fer gran.