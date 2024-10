Què passa amb la MAT?

L’acord de finançament singular entre PSOE, PSC i ERC inclou compromisos importants sobre la continuïtat de polítiques clau en àmbits d’energia, aigua i mobilitat. Un dels punts de l’acord escrit, específicament el d’Energia, afecta plenament l’Anoia i diu textualment que “el Govern de la Generalitat s’oposarà a aquells projectes contraris a aquest model energètic, com són els projectes privats de les línies elèctriques d’evacuació de molt alta tensió (MAT) de la línia del Baix Cinca-Pierola-Rubí, la línia Valmuel-Begues i la línia Laluenga-Isona”.

Certament, estem parlant d’una MAT Baix Cinca-Pierola, procedent de l’Aragó, de 263 kilòmetres de llargada, amb enormes torres elèctriques que travessen literalment la comarca d’oest a est, en algun espai molt proper a habitatges o zones boscoses, que ja ha estat motiu de crítica i de protesta d’entitats de la comarca, i l’oposició d’Ajuntaments i Consell Comarcal.

En principi, doncs, el text inclòs en l’acord hauria de ser una bona notícia per a l’Anoia, però fa pocs dies hem sabut que la plataforma Lleida contra la Línia de Molt Alta Tensió (MAT) ha interposat un recurs contenciós administratiu contra la Generalitat per reclamar que s’aturi la implantació d’un macroparc solar a Alcarràs, tan gran com 900 camps de futbol, l’existència del qual depèn de la seva connexió amb la MAT… A més, el passat mes d’agost el govern d’Espanya ja va aprovar una altra MAT des de Terol fins a Begues (Baix Llobregat) que travessa tot el Penedès i mitja Catalunya.

Aquí continua tot en silenci. Ningú no sap res, ningú no contesta preguntes o dubtes, i sembla, per tot el vist, que les carpetes de les empreses que volen imposar els seus projectes continuen el seu camí burocràtic als despatxos. Hi ha excepcions: la nova Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida va prohibir la setmana passada set dels onze parcs solars i eòlics que hi havia previstos.

És del tot necessari que, des del nou Govern d’Illa, s’esvaeixin com més aviat els dubtes i els recels sobre la línia de la MAT que es vol fer passar per l’Anoia i els nombrosos projectes de parcs solars i eòlics que hi ha damunt el mapa de la comarca.