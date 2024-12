Per un 2025 molt millor!

Deixem enrere un 2024 que no passarà precisament a la història per ser un any pacífic i de grans avenços positius. Hem vist com alguns països amb una important situació estratègica continuen en guerres que ens afecten econòmicament, com l’extrema dreta segueix avançant en territoris propers com França o Itàlia, o com la política espanyola és cada dia que passa, més fosca i perillosa. Certament, la calma que políticament viu avui Catalunya -per molt que algú intenti fer veure que no és així- sembla un oasi davant el panorama general. L’intent del President Illa de recuperar el Oasis Catalán dels anys del pujolisme és lloable, perquè convenia, altra cosa és cap on ens portarà tot plegat. Aquí sí que hi ha opinions diverses.

Un dels grans avenços del 2024 -probablement és l’avenç amb majúscules- és la definitiva posada de llarg de la Intel·ligència Artificial. La IA ha vingut per quedar-se, està clar. De moment, amb pros i contres i multitud d’exemples que veiem cada dia. Pot ser una de les claus de volta per al futur de les empreses, i està per veure si serà, com alguns diuen, la Revolució Industrial del segle XXI.

Sobretot, l’any que ens ve ens ha de portar millores per a tots i totes, plenes de bona salut, feina i somnis convertits en realitat. Bon 2025!

El 2024 ens deixa a l’Anoia l’obertura de la C-15 en forma d’autovia només fins abans d’arribar a Capellades, la del nou enllaç de la Ronda Sud a Igualada, i el nou Campus de la Salut al passeig Verdaguer. Queden molts, molts reptes per al futur. En l’àmbit de les comunicacions, encara hi ha indrets a l’Anoia on, encara avui, no arriba la fibra òptica. La Ronda Sud continua essent una obra inacabada, i, en el cas de la C-15, clama al cel que no es desdobli en la seva totalitat, i se solucioni el coll d’ampolla de Capellades. El 2025 hauria de ser l’any per veure novetats en la variant de Piera, el desdoblament de la B224 de Martorell al llindar de l’Anoia, i, a Igualada, les primeres passes visibles per a la remodelació del passeig Verdaguer i la nova estació de tren soterrada.

