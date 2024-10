Excel·lent iniciativa

La notícia de la propera mancomunitat del servei de recollida d’escombraries entre Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui és una notícia excel·lent, per bé que neix obligada per les circumstàncies. Als consistoris, que sovint se’n recorden de Santa Bàrbara quan plou, no hi ha més remei que unir esforços per intentar frenar la que els ve a sobre: un augment, possiblement molt elevat, dels propers rebuts de la taxa d’escombraries, i la necessària, quant més ràpid millor, major eficiència en la recollida selectiva de residus per adaptar-se a la normativa europea. No fer-ho signifiquen sancions enormes als ajuntaments, que, d’altra banda, també acabaríem pagant els ciutadans… És a dir, els propers rebuts, més d’hora que tard, seran molt més alts, però l’alternativa és que ho siguin més encara.

Ho dèiem recentment en aquest mateix espai, però convé repetir-ho. Si tan bona és la mancomunitat de serveis, com és que no existeix ja una recollida d’escombraries comuna a tota la Conca des de fa molts anys, quan existeix una Mancomunitat de la Conca d’Òdena que, per cert, ens costa diners? La resposta, per moltes excuses que s’escoltin, cal cercar-la en la política. No s’ha volgut o no s’ha sabut fer-ho.

Els serveis mancomunats entre ajuntaments han nascut per gestionar de manera conjunta i compartir recursos i costos per oferir certs serveis de manera més eficient i econòmica. En unir esforços, es redueixen els costos i s’optimitzen els recursos, s’assegura un servei més estable i eficient. Determinats serveis, com ajuts a persones grans, infància o serveis d’integració social es poden gestionar de manera conjunta per millorar-ne la cobertura. A la Conca d’Òdena hi ha experiència en el transport públic d’autobús. S’ha demostrat que millora la mobilitat dels ciutadans i en disminueix els costos.

Les mancomunitats són una eina útil per oferir certs serveis de qualitat. Esperem que el pas que s’ha donat ara no sigui l’únic, i que prevalguin els interessos de tots, abans que els d’uns pocs.