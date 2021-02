El pressupost d’Òdena incrementarà la inversió en promoció econòmica

El ple de l’Ajuntament d’Òdena ha aprovat un pressupost ordinari per al 2021 de 3.879.687,88€. Els comptes per aquest any incrementaran la despesa en l’àmbit de la promoció econòmica respecte els del 2020, amb partides reservades per a ajudes al petit comerç i per al foment de l’economia del municipi. D’altra banda, es mantindrà la despesa en els àmbits socials i educatius i s’incrementarà la de l’àrea d’igualtat.

La inversió en cultura també serà semblant a la de l’any anterior, malgrat que algunes partides tenen prevista menys inversió a l’espera de saber si es podran dur a terme les activitats previstes. També es mantenen les subvencions a les entitats de diferents àmbits.

Els sous i els ingressos per assistir a plens i altres òrgans col·legiats dels càrrecs electes de l’Ajuntament quedaran congelats aquest 2021, sense que se’ls apliqui l’increment anual lligat a l’IPC.

Pel que fa inversions, cal destacar actuacions previstes com el condicionament de la rotonda de la Masia, l’arranjament de l’avinguda Manresa, l’ampliació de la xarxa de biomassa per donar servei a la llar d’infants, l’arranjament de les escoles de l’Espelt per solucionar el problema d’humitats, i l’actuació al Turó del Castell amb el mur de contenció i treballs de manteniment en les muralles, així com també la millora de l’enllumenat en disseminats. Aquest 2021 també s’incrementarà la despesa en el manteniment de camins, aprofitant el finançament de la Diputació de Barcelona. Del pressupost total d’inversions, els veïns d’Òdena podran decidir com i en què invertir 10.000 euros a través d’un procés participatiu.

El pressupost ha comptat amb els vots a favor del grup Fem Òdena, abstenció d’Òdena a Fons i els vots en contra de Òdena Progrés. Després de l’empat l’alcaldessa ha fet valer el vot de qualitat