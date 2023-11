Dos dies de “Gran Recapte” als supermercats de l’Anoia

Publicitat

Els responsables del “Gran Recapte” a l’Anoia han fet una crida per aconseguir el voluntariat mínim necessari per a dur a terme aquesta iniciativa solidària, avui i demà dissabte. “Actualment hi ha 200 persones inscrites, 50 d’elles a Igualada, i ens en falten almenys el doble”, explicava dilluns Josep Maria Oller, portaveu de l’organització a la comarca, amb la confiança que aquest cap de setmana pugui haver-hi voluntaris a tots els llocs de recollida. Cal destacar que, en aquells punts de recollida d’aliments amb presència de voluntariat, el Banc dels Aliments ha constatat un augment dels quilos recollits.

La quinzena edició del Gran Recapte, Alimenta el que Importa, que se celebrarà avui i demà per a la recollida física d’aliments (amb presència de voluntariat als establiments), i fins al 30 de novembre per a les donacions econòmiques, ja ha arribat.

El Banc dels Aliments ha activat la fase de donació, i les persones o entitats que vulguin col·laborar ja amb el Gran Recapte per aquesta via ho poden fer. Alhora, es manté activa la crida al voluntariat per al Gran Recapte.

Pel que fa a les donacions econòmiques, ja estan actius els canals mitjançant els quals col·laborar-hi: a través de la pàgina web www.granrecapte.com o bé a través del número de Bizum 33596.

A les línies de caixa dels establiments col·laboradors, les donacions econòmiques s’activaran a partir d’avui divendres, i fins al 30 de novembre. Finalment, destacar que fins al 15 de desembre estarà oberta la donació econòmica a través de la mateixa pàgina web.

Tant si les donacions han estat realitzades per persones particulars, com empreses, es podran desgravar a la declaració de la renda o de l’impost de societats, si correspon.

L’any passat, un total de 2.162 persones van ser ateses a l’Anoia gràcies als donatius del “Gran Recapte”, amb 188 tones repartides a la comarca.

Voluntaris

En la passada edició, van ser més de 16.000 persones les què van participar a la campanya. Per participar com a voluntari/a en algun dels punts de recollida, les persones interessades es poden inscriure a l’enllaç https://www.granrecapte.com/ca/voluntariat/ .

La campanya comunicativa del Gran Recapte, Alimenta el que importa, destaca els valors que “alimenten” a la nostra societat: la solidaritat, la generositat o l’empatia vers el altres. Valors compartits pel voluntariat i els donants que any rere any mostren la seva solidaritat amb el Gran Recapte i amb les persones en situació de vulnerabilitat del nostre entorn. Gràcies a aquesta implicació, el Gran Recapte, Alimenta el que importa.

Alerta pel canvi de model des de la UE

El 2024 es preveu un escenari molt difícil per al Banc dels Aliments, així com per a la resta d’entitats del Tercer Sector, a causa del canvi de model previst de forma imminent en el programa d’entrega d’aliments de la Unió Europea mitjançant els Fons d’Ajuda Europea per a les Persones més Desfavorides (FEAD), que provocarà que 200.000 persones a Catalunya deixin de rebre suport en l’alimentació.

A causa d’aquest impacte previst, el Banc dels Aliments necessita repetir, i millorar si escau, els resultats assolits en les passades edicions.

