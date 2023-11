Igualada compta amb 60 nous menjadors per a ocells hivernants

Publicitat

L’Ajuntament d’Igualada, ha iniciat aquests dies la instal·lació d’un total de 60 menjadores distribuïdes en diverses escoles i en espais verds d’Igualada com els parcs Garcia Fossas, Vallbona, Valldaura, Trànsit, Solidaritat entre d’altres, però també al Passeig Verdaguer i al Parc Central, per tal de subministrar aliment als ocells hivernants de la nostra ciutat i espècies protegides, on entre altres, podrem reconèixer: el pit-roig, la cotxa fumada, la mallerenga carbonera, el gafarró, el verdum i molts altres.

En aquestes menjadores, especialment dissenyades per afavorir els ocells petits, es va reposant l’aliment, concretament cacauets, cada dues setmanes fins al mes de març, quan, amb l’inici de la primavera es retiren perquè durant aquesta època i a l’estiu ja tornen a aparèixer insectes i brots tendres als arbres i és important que la fauna no s’acostumi a aquests punts de menjar.

L’any 2021, l’Ajuntament ja va iniciar un programa que va incloure a més de les menjadores per a ocells, la instal·lació de diversos hotels d’insectes i caixes niu per a ocells insectívors en diversos parcs i escoles del municipi amb l’objectiu d’afavorir la millora de les poblacions d’espècies autòctones de fauna, la lluita biològica contra les plagues del verd urbà; així com, també, la conscienciació ciutadana i l’educació ambiental en matèria de biodiversitat. Atesos els resultats positius, cada any s’ha anat repetint.

El regidor de Sostenibilitat, Jordi Marcè, ha explicat que incrementar la biodiversitat de fauna, contribueix a millorar la qualitat de vida de la ciutadania per aquest motiu, l’Ajuntament continuarà apostant per contribuir en el desenvolupament favorable de l’ecosistema.

