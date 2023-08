Dos detinguts en un operatiu dels Mossos contra el tràfic de marihuana a Vilanova del Camí

Un operatiu amb un centenar d’agents especialitzats dels Mossos d’Esquadra va realitzar dimecres passat entrada i registres en quatre domicilis d’un mateix bloc de pisos -tot ocupat- de Vilanova del Camí i van poder desmantellar quatre plantacions de marihuana amb un total de 1.500 plantes. Els agents, a més, van poder tapiar els quatre pisos on s’hi cometien els delictes perquè aquests no es puguin tornar a repetir. Els agents van arrestar dues persones, un home de 34 anys i una dona de 31, que eren parella.

Es tracta d’un cas singular a la comarca de l’Anoia, ja que, tal com explica a l’ACN el cap de la Unitat d’Investigació de l’ABP d’Igualada, Jordi Casanovas, fins ara les plantacions que s’havien localitzat eren en cases a quatre vents o bé en naus industrials. “És un tipus d’investigació més pròpia de l’àrea metropolitana de Barcelona i fins ara no ens hi havíem trobat a l’Anoia”, ha detallat Casanovas, que deixa clar que la lluita contra el tràfic de marihuana és un dels “objectius primordials” que té l’ABP Anoia: “Som molt proactius per evitar aquest tipus de modalitats delictives que porten associats molts altres delictes”.

El fet que les plantacions estiguessin ubicades en un bloc amb 16 pisos on hi residia gent ha fet que la investigació hagi estat “complexa” i llarga. De fet, els agents feia un any que hi anaven al darrere i Casanovas explica que durant aquest temps havien rebut “diverses queixes” per sorolls, males olors i baralles. L’operatiu, però, es va accelerar quan “es va produir un tret des del bloc on hi havia les plantacions cap a unes cases que hi havia a tocar”, ha relatat. També ha confirmat que tant policia local com Mossos hi havia acudit en diverses ocasions amb anterioritat a l’operatiu i era un “territori hostil” per a ells. Es dona el cas que el bloc estava molt a prop d’una residència d’avis i d’una llar d’infants.

D’altra banda, Casanovas confirma que tenien una instal·lació elèctrica “paupèrrima” i que hi havia “un risc molt alt d’incendi”. De fet, el consum d’electricitat diari que consumien els quatre domicilis on hi havia les plantacions equivaldrien al consum d’una vintena de domicilis particulars.

Casanovas celebra que l’actuació no només hagi permès aturar l’il·lícit penal que s’estava duent a terme en aquests domicilis, sinó que també hagi pogut retornar “la pau social i la convivència” en aquesta zona de Vilanova del Camí. Les plantacions, ha relatat l’agent, comportaven problemes de sorolls a la nit, pudors i també conflictes de convivència amb els veïns.