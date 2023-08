A principis de la temporada d’estiu ja es va anunciar que una mesura per estalviar aigua i lluitar contra la sequera seria deixar les platges de les costes catalanes sense dutxes ni rentapeus. Així, doncs, si anem a la platja aquest estiu no podrem rentar-nos abans de marxar per treure’ns la sorra.

És per aquest motiu que aquesta setmana et preguntem:

Veus bé que no funcionin les dutxes de les platges?