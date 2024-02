Divendres es presenta “Arrels Igualadines IV”, de Jaume Ferrer i Piñol

Publicitat

Aquest divendres 16 de febrer, a les 7 de la tarda a la Biblioteca Central igualadina tindrà lloc la presentació del llibre Arrels igualadines IV, obra de Jaume Ferrer Piñol.

L’acte, que comptarà amb al presència de l’autor, tindrà les intervencions de la regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada, Carme Riera; de Florenci Crivillé, escriptor i activista cultural de Ripoll i prologuista del llibre; i del fill gran de l’autor, Josep Ferrer Riba, catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra, que clourà l’acte com a representant familiar. L’acte coincideix amb el 90è aniversari de l’autor.

L’igualadí Jaume Ferrer Piñol publica el quart volum de la seva sèrie Arrels igualadines. Es tracta d’una sèrie on Ferrer ha anat recollint els articles publicats a La Veu de l’Anoia al llarg dels anys 90, on retratava personatges, festes, costums i tradicions de la societat igualadina de l’època. L’actriu Lloll Bertran, el poeta Josep Romeu i Figueras, el músic Jordi Savall, l’emblemàtica llibreria Gassó, la centenària botiga de cal Perico o el pare Mariano són alguns dels molts noms que apareixen a les pàgines d’Arrels, que es troben a la Col·lecció Local de la Biblioteca.

