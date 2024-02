La remodelació del mercat d’Igualada redueix els costos a la meitat

Publicitat

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha anunciat aquest dimecres que han decidit refer el projecte del nou mercat municipal perquè no tingui un cost “tan gran” per als paradistes. De fet, es preveu que amb el nou projecte hagin de pagar un 50% menys per les noves concessions. Inicialment la reforma ascendia fins als 12 MEUR, però finalment costarà 5 MEUR, que assumirà la Diputació de Barcelona. L’abaratiment del cost es deu, principalment, al fet que el projecte inicial preveia una modificació de l’estructura de l’edifici per la reforma de la zona d’aparcament i perquè s’havia de muntar un mercat provisional a l’exterior mentre duressin les obres, cosa que ara no passarà. Està previst que les obres s’iniciïn el 2025 i durin dos anys.

Compartir