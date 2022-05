Diumenge, X Trobada de cotxes clàssic a Montbui

Aquest proper diumenge torna a Montbui una de les fites més esperades pels afeccionats dels cotxes i motos clàssiques de l’Anoia: La 10a Trobada de Clàssics de Montbui.

Enguany la Trobada de Clàssics, activitat organitzada per la regidoria de Promoció Econòmica i Comerç de Montbui, canvia enguany d’ubicació, i es realitzarà per primer cop a la zona de Vistalegre, en concret al Passeig Almeria, on estarà el punt de concentració de vehicles participants i també la logística organitzativa. El punt central de l’acte estarà ubicat en el tram comprès entre la rotonda de la Ronda Anoia i el Passeig d’Espanya.

Està previst que aquest recorregut en vehicles comenci a les onze del matí, i recorri bona part del terme municipal montbuienc (carretera de Valls, fins a Quatre Carreteres, posteriorment enfilaran fins a Bellprat, i posteriorment es farà el retorn cap al punt de partida tornant per la carretera C-241-C (des de Sant Martí de Tous).

Les inscripcions per a aquest certamen són gratuïtes, i es podran fer el mateix dia a la carpa habilitada a tal afecte, escanejant el codi del cartell promocional, o a l’adreça bit.ly/classicsmontbui.

Els interessats a aconseguir més informació poden enviar un correu electrònic a montbui.cotxes@hotmail.com o al telèfon 93 803 47 35 (ext. 308).

Com en anteriors edicions, hi haurà un diploma i un detall pels participants. Es realitzarà la tradicional concentració i els participants realitzaran un recorregut per la comarca amb els seus vehicles clàssics.