Diumenge, Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple a 9 piscines de l’Anoia

El proper diumenge dia 14 es celebra el Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple, una campanya que la Fundació Esclerosi Múltiple fa a unes 600 piscines de tot Catalunya i que serveix per recau dar fons per la lluita i investigació, i donar suport als afectats i familiars.

L’Associació Esclerosi Múltiple de l’Anoia, com cada any s’adhereix a aquesta campanya, gestionant 9 piscines de la comarca. A Igualada les piscines del Molí Nou i Infinit, la de Vilanova del Camí, la de Santa Margarida de Montbui, la de Òdena, la de Jorba, la de la Llacuna, la de la Pobla i la Torre de Claramunt i últimament també s’hi ha adherit la de Capellades.

En horari de mati en aquestes piscines podreu comprar una sèrie de productes de marxandatge com Tovalloles, Samarretes, Bosses, Necessers, Ventalls el qual els diners generats en les vendes aniran destinats per aquesta causa, així com també algunes piscines fan donació dels diners de les entrades.

En algunes piscines i haurà animació i diverses actuacions, com per exemple a la Llacuna amb la participació d’un DJ, a Igualada en les dues piscines, a Montbui i Vilanova actuació de Natació Sincronitzada a càrrec de Anoia Club Gimnàstic i a la piscina de l’Infinit actuació del grup de Jazz ( Jazz t’has Mullat ). A totes les piscines, a les 12 del migdia, es farà un Salt a l’Aigua. Des de l’Associació Esclerosi Múltiple de l’Anoia fan una crida per que tothom qui vulgui vingui a Mullar-se.