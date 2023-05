Darrer concert del Festival Internacional d’Orgue de Capellades

Després de 3 concerts variats, amb la descoberta de nous registres sonors i visuals com la tenora, el flabiol, el tamborí i la dansa, aquest diumenge 21 de maig s’acabarà la vuitena edició del Festival Internacional d’Orgue de Capellades.

En aquesta ocasió el protagonisme es repartirà entre l’orgue -amb Arnau Farré- i el Cor Vivaldi. El Cor Vivaldi està en actiu des del 1989, any a partir del qual ha anat acumulant prestigi, fins arribar a esdevenir el cor escolar més premiat i considerat del país (el darrer març va participar en l’estrena al Liceu de l’òpera de Raquel García Tomàs Alexina B.). En la direcció el cor ha comptat des dels seus orígens amb Òscar Boada, Menció especial Premi Ciutat de Barcelona, que tampoc faltarà a la cita del diumenge. Per últim però no menys important, al timó de l’orgue trobarem Arnau Farré, també col·laborador habitual del Cor Vivaldi, de la Coral Sant Jordi o el Cor Jove Nacional de Catalunya, entre altres.

El programa comptarà amb peces de música contemporània dels compositors Zoltán Kodáli, Béla Bartók, Maurice Duruflé i Francis Poulenc. Precisament el concert s’ha titulat com “Un vespre amb Francis Poulenc… i uns quants més”.

Les entrades es poden comprar a 6 euros a entrapolis.com o bé el mateix dia amb targeta.