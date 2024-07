Dissabte se celebra el Primer Orgull LGTBIQA+ de l’Anoia

Aquest dissabte 6 de juliol la plaça Pius XII d’Igualada acollirà el primer Orgull LGTBIQA+ de l’Anoia sota el lema “Obrim la porta a tots els armaris!”. La jornada començarà a les 17 h, i s’allargarà fins a les 03 h amb un programa d’activitats que combinen la reflexió, la cultura, l’educació i la diversió.

Durant tota la jornada hi haurà servei de barra, de la mateixa manera que es comptarà amb un Punt Lila per assegurar que l’esdeveniment sigui un espai segur per a tothom; també hi haurà plafons informatius perquè els assistents puguin aprendre més sobre la diversitat i la inclusió. L’entitat Orgull Anoia vol deixar clar que “serà un espai on no es tolerarà la DASGfòbia (LGTBIQA+fòbia), racisme, masclisme, classisme, capacitisme ni cap altra forma d’opressió”.

Alhora conviden a la ciutadania a gaudir d’una jornada plena d’alegria i moments de reflexió. L’objectiu principal és celebrar la diversitat i promoure la inclusió en un ambient festiu i reivindicatiu.

Com a entitat recentment creada, es mouen per l’autogestió i el voluntariat, funcionant com una entitat sense ànim de lucre. Aquest esdeveniment és un testimoni del compromís i dedicació envers la comunitat LGTBIQA+ de l’Anoia.

Programa d’actes

– 17.00 h: Presentació de la “Guia Gramatical de Llenguatge No-Binari”. Aquesta eina és essencial per comprendre i aplicar el llenguatge no-binari en el nostre dia a dia, oferint una oportunitat única per aprendre a comunicar-nos de manera més inclusiva i respectuosa amb totes les identitats de gènere.

– 18.00 h: Teatre-fòrum sobre salut i realitats de la diversitat sexual i de gènere (DSG). Aquesta xerrada dinàmica inclourà una representació teatral que il·lustrarà els desafiaments i errors en l’atenció sanitària al col·lectiu LGTBIQ+. A través de casos reals, es reflexionarà sobre com millorar la qualitat assistencial i garantir una atenció mèdica adequada per a tothom, amb la col·laboració de personal del CAP Urbà, Nord i el SAI d’Igualada.

– 19.00 h: Espectacle “Catalunya estima Andalusia” de La Mega Pubilla, la pubilla de l’Alta Anoia, amb Juan Reina. Oferirà una vibrant celebració de la unió de cultures entre Catalunya i Andalusia. Música, dansa i diversió assegurada!

– 20.00 h: Bingo solidari per a Bandrada, de la Cooperativa Candela, que realitza activitats pedagògiques per a infants i joves LGTB. L’activitat serà amenitzada per Lady Peligrosidrag Social, garantint diversió i solidaritat a parts iguals. Agraïm de tot cor a les entitats sense ànim de lucre, comerços i establiments que ens han ajudat a fer possible aquest acte, especialment col·laborant en el bingo solidari.

– 20.30 h: Sopar popular per 8€, on tothom està convidat a compartir un àpat en comunitat. Una part dels beneficis del sopar es destinaran a cobrir les despeses de l’atac que va patir recentment el CSA Delícies. El 16 d’abril, aquest espai va ser víctima d’un atac on diverses persones van accedir amb força, destrossant gran part de l’estructura, mobiliari i simbologia política, i robant material i el sistema de cablejat elèctric. Podeu apuntar-vos al sopar a través del formulari al nostre Instagram (@orgullanoia).

– 22.00 h: Show final a càrrec de La Barbie Calva i les Dancing Queens, posant el toc de glamur, ritme i art a la nit amb una actuació espectacular.

– 23.00 h: Festa final al Polaris d’Igualada amb Lepop DJ. Aquest afterparty promet ser inoblidable i la millor manera de tancar un dia ple d’emocions i celebracions.