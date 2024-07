No vols deixar el teu gos sol a casa quan no hi ets? Arriba el servei de guarderia canina de dia

Sovint hi ha moltes persones propietàries de gossos que, a l’hora d’anar a la feina, a fer plans d’un dia, o senzillament de compres, no tenen la possibilitat de portar la seva mascota amb elles. Una de les opcions clàssiques és demanar ajuda als familiars o amics més propers, però amb el pas dels anys, la confiança en els professionals dedicats a tenir cura dels nostres gossos ha fet consolidar-se un sector com el de les guarderies canines.

Més enllà dels períodes de vacances, en què els serveis de guarderia canina estan ben consolidats arreu del territori, cada cop sorgeixen més alternatives adaptades a totes les necessitats i tendències entre els propietaris de mascotes.

Un servei de guarderia canina de dia a l’Anoia

A l’Anoia, el centre d’oci caní 4 Roures ofereix un servei de guarderia canina de dia, entre les 8h i les 20h, de dilluns a divendres. Els serveis fora d’aquest horari, igual que durant els caps de setmana, es poden consultar amb el centre. La guarderia està pensada per a les persones que vulguin que els seus gossos no estiguin sols a casa mentre treballen, fan compres, realitzen alguna activitat d’oci, etc.

Durant les hores d’estada, els gossos estan cuidats i sota la supervisió de personal expert i titulat que s’encarrega de vetllar pel seu benestar. Tenen els seus moments per córrer, jugar, sortir a fer les seves necessitats, així com moments per estar relaxats i tranquils i dormir, sempre buscant un equilibri entre els dos tipus de moments.

Les instal·lacions

El club 4 Roures té 46.000 m2 de terreny tancat, amb un pàrking exterior. Està situat al terme municipal d’Òdena, al costat de la sortida 557 de l’autovia A-2. L’interior està dividit en tres zones diferenciades i separades entre elles. El centre està situat en plena natura, i al mateix temps, és molt fàcil accedir-hi, ja sigui a través de la sortida de l’A-2 o per la carretera BV-1106, tant des de la sortida d’Igualada i Vilanova a través de la Masia com des d’Òdena. Els pins del club estan tractats contra la processionària.

Quins plans de guarderia canina de dia s’ofereixen? Quin preu tenen?

Existeixen dos plans oferts per 4 Roures:

El servei de Guarderia Estàndard inclou la supervisió i cura dels animals, amb moments per córrer, jugar i moments de relax.

inclou la supervisió i cura dels animals, amb moments per córrer, jugar i moments de relax. El servei de Guarderia Plus inclou els mateixos serveis que l’estàndard, però afegeix una sèrie de complements per tal d’aconseguir una sèrie d’aprenentatges per als gossos: Es treballa per a ajudar a la seva socialització. 1 hora al dia d’exercicis d’aprenentatge que poden variar entre: Jocs olfactius. Aprenentatge a no estirar de la corretja. Aprenentatge a acudir quan el criden. Passejos més continus i més llargs.

inclou els mateixos serveis que l’estàndard, però afegeix una sèrie de complements per tal d’aconseguir una sèrie d’aprenentatges per als gossos:

El servei de Guarderia Canina de Dia es pot adquirir per dies individuals, també en packs de 5, 10 o 20 dies, o amb una quota mensual que permet deixar el gos de dilluns a divendres durant tot un mes. Tota la informació sobre preus i serveis extra.

Altres serveis disponibles a 4 Roures

A 4 Roures es realitzen classes d’educació canina i modificacions de conducta, treballant perquè hi hagi comunicació entre l’humà i el gos i que el gos sàpiga en tot moment el que la seva persona responsable n’espera i ho pugui dur a terme. L’objectiu de les classes és poder aconseguir que siguin gossos equilibrats en el seu conjunt.

Primer es realitza una primera visita gratuïta a 4 Roures per explicar al treballador expert, en Gabriel, allò que necessites, puguis veure les instal·lacions, i rebre una primera informació de totes les activitats que es realitzen al centre. A partir d´aquí, des del centre es valoren les pautes a seguir i ja es programen les classes setmanals, totalment personalitzades i de forma individual, adaptades a les necessitats de cada usuari. A més, es fa un seguiment durant la resta de la setmana, en què s’envien exercicis que a realitzar en el dia a dia per anar avançant amb el procés d’educació. A més disposen d’un grup de WhatsApp, on usuaris i centre poden interactuar per resoldre dubtes i consultes.

Des de 4 Roures ofereixen packs de 4 classes amb un preu de 200€ en total (amb una oferta de 180€ durant la 1a quinzena juliol). Finalitzades aquestes classes, són els usuaris els qui valoren si desitgen continuar amb el procés d’educació.

Aquestes classes funcionen com un servei integral. Durant el mes que dura el curs, no només es treballen les ordres bàsiques, sinó totes les situacions del dia a dia.

4 Roures, un centre d’oci caní pensat pels teus amics de 4 potes

4 Roures és un centre d’Oci Caní. És a dir, és un lloc on poder venir a gaudir del teu gos, al mateix temps que ells aprenen. D’una banda, ells gaudeixen, corren, juguen amb altres gossos, se socialitzen, s’expressen tal com són, treballen les seves pors i traumes, tot sota la supervisió de l’expert. Ell és qui s’encarrega d’en una primera visita de parlar amb els humans sobre el seu caràcter, analitzar als gossos, veure com es comporten, per valorar si poden entrar o si s’ha de fer una feina prèvia abans d’interactuar amb la resta d’animals presents, garantint així la seguretat de tots els usuaris i les seves mascotes. Les persones que no siguin sòcies del centre han de reservar plaça abans de venir, trucant al 619 99 13 35, on seran atesos per la Virginia, qui també interactuarà amb els usuaris via WhatsApp.

L’horari actual del centre és el següent:

De Dilluns a Divendres: de 9 a 13 i de 16 a 20 hores.

Dissabtes de 09: 30 a 13.30 i de 17 a 21 hores

Diumenge de 9.30 a 13.30 hores.

Més informació i preus d’estada diaris.