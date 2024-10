Dia Internacional del Somriure: la innovació permanent en l’estètica dental

Sabies que l’any 1999 Harvey Ball, creador del símbol iconogràfic Smiley Face, va decidir proclamar el Dia Mundial del Somriure el primer divendres d’octubre? Així, doncs, aquest divendres 4 d’octubre celebrem el Dia del Somriure, una data pensada per ser feliç i portar alegria als altres.

El somriure és un gest que produeix molts beneficis. En somriure, el nostre cos allibera endorfines i serotonines, dues hormones que ens fan sentir més feliços, menys estressats i millorar el nostre estat d’ànim. Però… què passa si no ens agrada el nostre somriure? Per sort, podem confiar en professionals com Multident per fer-nos sentir orgullosos d’un bon somriure!

Una estètica dental cada vegada més avançada

L’estètica dental cada dia ens permet solucionar alhora problemes relacionats amb la salut bucal i l’harmonia estètica de la nostra boca en la seva totalitat. D’aquesta manera, l’estètica dental ens pot ajudar a aconseguir una imatge amb la qual ens sentim a gust, amb un somriure ideal.

Els blanquejaments dentals: recuperar el color del teu somriure

Els blanquejaments dentals són tractaments d’estètica dental per a recuperar el color blanc de les dents enfosquides per la pèrdua progressiva de la capa d’esmalt. A Multident Igualada compten amb les més avançades tecnologies per ajudar-te a recuperar el color original de les teves dents, entre les quals destaca la llum d’emblanquiment: un sistema d’emblanquiment clínic activat per llum. És considerada com la millor llum per als tractaments d’emblanquiment en clínica. Aquests productes només poden ser utilitzats per professionals formats i acreditats, per això és important assessorar-te sempre amb especialistes com els que trobaràs a Multident Igualada.

Si necessites un canvi en el teu somriure o vols millorar la teva boca, confia en l’equip de Multident Igualada. Treballen amb les últimes tecnologies en cura dental i ofereix múltiples serveis en odontologia com ara cirurgies, implantologia, periodòncia, estètica dental i ortodòncies. Els pots trobar a Igualada (carrer Lleida, 34- 93 806 75 66) o a Piera (carrer Piereta, 1- 93 776 16 96). Multident, deixa’t assessorar pels millors experts en odontologia i llueix la millor versió de tu.