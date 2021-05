Derrota del CF Igualada a Sants que posa molt difícil la permanència

UE SANTS 4

CF IGUALADA 1

Els blaus arribaven a Barcelona amb l’objectiu d’esgotar les seves últimes opcions per buscar la salvació. Un camp molt complicat, de petites dimensions i que faria molt complicat poder fer un joc fluid.

No obstant, el conjunt de Carlos López va mostrar una bona imatge, generant ocasions, en els primers minuts del duel. No es van materialitzar les arribades i, al minut 13, els locals es van avançar en una jugada aïllada. Es repetia el conte d’aquesta temporada. L’equip es va aixecar i va seguir intentant-ho en tot moment, però no hi va haver canvis fins al descans.

A la represa, el conjunt blau va estar molt erràtic i poc contundent i els santsencs van fer el segon. Als pocs minuts, un gol de Sergio tornava a posar als anoiencs al partit. Però no es va poder aprofitar el gol i els locals van fer el tercer. A partir d’aquell moment, tot va ser negatiu. L’Igualada es va quedar amb deu, per expulsió de Sergio, i va encaixar el quart i definitiu gol.

Una derrota molt dura, que deixa, gairebé, sense aspiracions de permanència, als blaus.