Demà, gran gala de lliurament dels Premis Zoom

Aquest dissabte, 25 de novembre, tindrà lloc la gala de lliurament de la 21a edició dels Premis Zoom Internacionals de Continguts Audiovisuals de Catalunya al Teatre Municipal Ateneu d’Igualada a partir de les 21h.

En aquesta edició, el Zoom ha fet una gran aposta pels premis, els únics que s’atorguen a continguts televisius internacionals. Durant la gala, presentada pel periodista Adam Martín, es lliuraran els Premis de la Secció Oficial: Premi a la Millor Ficció, Premi al Millor Programa d’Entreteniment, Premi al Millor Programa Informatiu, Premi al Millor Programa d’Esports i Premi al Millor Programa Cultural&Divulgatiu. També s’entregarà el Premi D.O. Catalunya al Millor Format de TV en català, els Premis del 10è Showcase de Pilots de Ficció i el 3r Premi CIMA-Festival Zoom.

A la gala s’hi podran veure cares conegudes, com la del còmic José Corbacho i la cantant i actriu Nina, que recolliran els Premis d’Honor 2023.

Una quarantena de projectes opten als Premis

D’entre els 81 projectes presentats, el Zoom n’ha seleccionat 41 que optaran als Premis Zoom que atorgarà un jurat format per professionals del sector: millor format d’Entreteniment, millor Ficció, millor programa d’Informatius, millor programa Cultural i Divulgatiu i millor programa d’Esports.

La direcció del certamen ha tingut en compte la qualitat dels continguts i l’originalitat dels formats a l’hora de fer-ne la selecció, i també ha analitzat els valors socials de les produccions, així com la incorporació d’innovacions tecnològiques i si tenen els joves com a públic objectiu.

D’altra banda, també s’entregaran els Premis Showcase de pilots de ficció, amb el premi del Públic i el premi del Jurat; el Premi CIMA-Zoom Festival al Millor Format de TV per la igualtat de Gènere i les millors produccions en català podran optar al Premi D.O. Catalunya.

Formació, talent i indústria, els altres pilars del Zoom

Més enllà dels Premis Zoom, el certamen continua apostant per la formació, el descobriment del talent i la indústria amb activitats complementàries que es duran a terme durant els dies del certamen.

El Showcase de Pilots de Ficció, coorganitzat amb Serielizados, proporcionarà als nous creadors l’oportunitat d’entrar en el món professional. A més, els formats seleccionats en les categories de no-ficció seran objecte d’estudi dels estudiants universitaris, de centres d’audiovisual i de batxillerat a les Zoom Class d’Igualada. No hi faltaran, tampoc, les produccions audiovisuals de l’Anoia amb el Zoom Km0.

Tercera edició del Premi CIMA-Zoom

La 21a edició del Zoom atorgarà el 3r Premi CIMA-Zoom Festival al Millor Format de TV que reconeix la mirada d’igualtat de gènere en els formats televisius o per a plataformes OTT (Over The Top, de lliure transmissió).

Els projectes seleccionats són ‘8M’ i ‘Íntimo y Privado’ de Vicky Calavia, ‘Sex Symbols – Transgènere’ i ‘Tras Crític – Faenes de Casa’ de Paloma Mora i ‘Sense Ficció: Bruixes, la gran mentida’, ‘Generació Porno’ i la transmissió de la Champions femenina de Televisió de Catalunya.

CIMA és l’Associació de Dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals i té l’objectiu de fomentar una presència igualitària de les cineastes i professionals de sector contribuint a una representació equilibrada i realista de la dona en els continguts.

PREMI DO CATALUNYA AL MILLOR FORMAT DE TV CATALÀ

Com en les darreres edicions, la Denominació d’Origen (DO) Catalunya, col·laboradora habitual del festival, patrocina el Premi DO Catalunya al Millor Format de TV Català del Zoom Festival que es decidirà per votació popular.

Els candidats que opten enguany a aquest premi són els següents:

• Això no és una cançó (TV3)

• Eufòria Dance (TV3)

• Generació Porno (TV3)

• Il·luminats (Canal 33)

• Mapes Mentals (RTVE)

• Punts de Vista (LA 2 TVE)

• Quanta Guerra! (TV3)

10è Showcase de Pilots de Ficció

Un altre dels projectes que s’emmarquen el Zoom és el Showcase de Pilots de Ficció, coorganitzat amb Serializados, que proporciona als nous creadors l’oportunitat d’entrar en el món professional. Serielizados Fest ja té seleccionats els quatre pilots de ficció que competiran per endur-se el premi de la 10a edició del Showcase de Pilots de Sèrie: ‘Encontrar la calma’ de Alex Ayres; ‘A Arte De Ser (Mal) Pai’ de Porco Bravú; ‘Trippiecontes’ de Santa Penya; i ‘Bruno & Co’ de Alejo Levis y Bruno Oro. Els projectes optaran a dos premis en metàl·lic, que seran anunciats i entregats a la Gala de Premis del Zoom a Igualada: el Premi del Jurat DAMA, valorat en 1.500€, decidit per un jurat professional i el Premi del Públic Popitas, valorat en 300€, per al pilot amb més vots de l’audiència. També optaran al Premi Antaviana, valorant en 3.000€ per destinar a treballs de post-producció de vídeo en les seves instal·lacions.

A més, els quatre pilots s’han projectat en dues gales obertes al públic durant el Serializados Fest, que va tenir lloc a Barcelona i Madrid, i també de manera online a Filmin.

