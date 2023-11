Hostalets de Pierola aprova el pressupost municipal per a l’any 2024

Publicitat

L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola va aprovar aquest dimecres el pressupost municipal per a l’any 2024, que s’eleva a 7.082.000 euros, una xifra que es revisa lleugerament un 0,55% en relació a l’exercici 2023. La proposta presentada pel govern format per ERC i Sumem va comptar amb el vot contrari del grup de l’oposició de Junts pels Hostalets.

L’ordre del dia de la sessió va obrir amb una modificació de crèdit de 829.500 euros que va incloure l’ampliació de diverses partides. La reforma de l’edifici del rellotge comptarà amb una dotació suplementària de mig milió d’euros; aquesta revisió inclourà projectes com la urbanització del carrer Escorxador; l’adquisició de vehicles, la instal·lació de fanals solars, el condicionament d’equipaments municipals com el local social del poliesportiu de Serra Alta o la piscina municipal; l’arranjament de la pista de bàsquet i vòlei o la compra de mobiliari, entre d’altres.

Junts pels Hostalets va justificar l’abstenció per la manca d’informació obtinguda o per canvis en alguns dels projectes previstos que no comparteixen.

Pressupost amb pocs canvis

El regidor d’Hisenda, Toni Solsona, va exposar les principals línies que han definit l’elaboració del nou pressupost, una proposta que el govern va definir d’equilibrada, prudent i responsable, curosa amb la projecció d’ingressos i amb la contenció de la despesa, amb l’objectiu d’esmorteir la situació d’incertesa econòmica i l’augment dels preus i la inflació. També va recordar la dependència que el sector privat té en l’apartat d’ingressos del pressupost municipal.

L’alcalde Gerard Parcerisas es va referir al principi de realitat com a guia per a elaborar la proposta i va avançar que es confia a incorporar alguns ingressos no contemplats incialment, com una quinzena de places del centre de dia, o les llicències d’obres i l’activitat que pugui derivar-se de l’ampliació de l’abocador.

Les regidores i regidors de govern van repassar en una segona part de l’exposició del pressupost els principals aspectes de les partides de les seves respectives àrees.

Principals inversions

En el capítol d’inversions, es van subratllar algunes actuacions i projectes, com la conservació de l’església de Pierola, que compta amb una subvenció; camins segurs a les urbanitzacions; la modernització i millora de la xarxa d’aigua; el condicionament de la deixalleria municipal o del pati de la llar d’infants; millores al poliesportiu i la substitució de la gespa al camp de futbol municipal.

Junts pels Hostalets va iniciar la defensa del vot contrari al pressupost per la necessitat de prendre accions i avançar cap a la independència econòmica del municipi, reduint el pes que representen els ingressos de l’abocador en les finances municipals, i va criticar que no es preservi el compromís que van adquirir els grups en el passat d’ajustar un 7% el pressupost municipal.

Des del govern es va respondre que en els darrers anys la situació econòmica, social i política havia experimentat canvis molt profunds que no preveia l’anterior pla de viabilitat.

Després d’un recés, l’oposició va presentar més d’una cinquantena de consultes i observacions en que es van abordar i revisar moltes partides i àmbits del pressupost.

Abans del torn obert al públic, es va aprovar també el pla estratègic de subvencions per a l’any 2024 amb el vot favorable del govern i l’abstenció de Junts pels Hostalets, que va adduir dificultats en la consulta de l’expedient i la documentació.

Pressupost municipal 2024 Ajuntament dels Hostalets de Pierola

Ingressos

Capítol 1 1.275.000 €

Capitol 2 50.000 €

Capítol 3 999.400 €

Capítol 4 3.824.600 €

Capítol 5 95.400 €

Capítol 7 850.000 €

Capítol 8 10.000 €

Despeses

Capítol 1 2.562.350 €

Capítol 2 2.932.150

Capítol 3 41.450

Capítol 4 615.200

Capítol 5 3.250

Capítol 6 850.000

Capítol 8 16.000

Capítol 9 84.000

