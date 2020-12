Cubus Games guanya el guardó a millor videojoc en català de l’any 2020 

El passat dissabte 19 de desembre es varen fer públics els guanyadors als Premis GamingCAT del 2020. L’estudi igualadí Cubu Games va ser el guanyador de la categoria corresponent al millor videojoc en llengua catalana d’aquest any amb “Dràcula: Rastre de sang”, un videojoc narratiu que, en el marc d’aquests premis, comparteix espai amb altres títols destacats del panorama com “Gris” (Nomada Studio), “The Last Of Us II” (Naughty Dog), i també amb altres estudis tan reconeguts com Ubisoft.

“Dràcula: Rastre de sang” s’afegeix a la llista de gamebooks de Cubus Games guardonats pels mitjans especialitzats des dels seus inicis el 2014. Després d’explorar el gènere de ciència-ficció, novel·la negra, fantasia, ficció històrica i investigació, en aquesta aventura (d’unes 115.000 paraules en total) li arriba el torn al terror, on les jugadores i jugadors adopten el rol de tres caçavampirs per aconseguir atrapar el senyor de la foscor, submergint-los en una nova aventura al voltant del vampir més popular, on es combina l’atmosfera gòtica i romàntica de la novel·la amb una visió més contemporània Aquest llibre-joc et permet explorar què hauria passat si l’ombra del comte no-mort encara es projectés sobre el nostre món. Aquesta creació ha sorgit de la ment narrativa de José Lomo, el pinzell digital de Raúl Gil, i la música de Ramon Solé. Un trio artístic apassionat que ha funcionat a la perfecció en totes les fases del desenvolupament.