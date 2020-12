Mark Zuckerberg tanca un acord per instal·lar Facebook a Can Morera

En una visita secreta de 24 hores, el dia de Sant Esteve, aprofitant que feia uns dies d’estada a Europa, el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, ha tancat un acord amb el govern de la Generalitat de Catalunya i els propietaris de la finca de Can Morera, a Òdena, per instal·lar-hi la seu europea de Facebook.

Zuckerberg va voler comprovar en persona que el terreny compleix les especificacions tècniques necessàries i que era possible un acord amb l’oposició al polígon de Can Morera. L’entitat “Per la Conca” va cedir un dels seus tractors per acompanyar el multimilionari nord-americà per la finca, que va arribar amb el “vicepresident en funcions de president”, Pere Aragonès. Sembla ser que “Per la Conca” acceptaria la instal·lació d’una central de generació d’energia verda a Can Morera, única al món, que seria subterrània per reduir al màxim l’impacte paisatgístic.

A l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, se li va posar malament el dinar de Nadal en assabentar-se de la notícia -gràcies a un dels seus talps a “Per la Conca”- i no poder arribar a temps per sortir a la foto.

A la foto, podem veure un dels membres de Per la Conca al costat de Zuckerberg, passejant per Can Morera. Darrere d’ells hi ha Aragonès, però no es veu.