Crida a aconseguir voluntaris per al Gran Recapte d’Aliments, previst per al 22 i 23 de novembre

El cap de setmana del 22 i 23 de novembre tindrà lloc una nova edició del Gran Recapte, que arribarà a 32 establiments físics de recollida a la nostra comarca. L’any passat es van recollir 34,8 tones de menjar, que van assistir a 1.706 famílies vulnerables del nostre territori.

Tot i que inicialment el 50% del recollit es pensava destinar al País Valencià afectat per la Dana, finalment, com en els anys anteriors, tot el recollit es quedarà íntegrament en cadascuna de les poblacions que participen, ja que les necessitats a la comunitat valenciana ja estan cobertes amb l’allau de solidaritat que s’ha produït.

Aquest any, el Banc d’Aliments de Catalunya, organitzador del Gran Recapte, té previstos 32 establiments a la comarca on es podran dipositar aliments, més els supermercats Mercadona d’Igualada, Masquefa i Vilanova del Camí que permetran donacions econòmiques. Hi col·laboraran 9 entitats.

L’igualadí Josep Maria Oller, portaveu de l’organització a l’Anoia, explica que “aquest any amb hi ha hagut un canvi important. Ha desaparegut tota l’aportació que venia d’Europa i ara els ajuntaments via Generalitat funcionen amb targetes, i això ha representat eliminar de cop el servei a un 70% de la gent que se’n beneficiava. Però aquesta gent segueix existint, de manera que les donacions que fem en un dia com el Gran Recapte són molt importants, més encara si tot el que recollim es queda a Igualada, o a cadascun dels municipis que hi participen”.

Un dels principals problemes amb què s’enfronta l’organització és la cerca de voluntaris. “Ho tenim organitzat en tres blocs durant els dos dies, amb tres franges horàries (9-13h, 13-16h, i 16-21h). Per cobrir tots els trams necessitem uns 500 voluntaris. Ara mateix anem una mica amb el mateix ritme que anàvem l’any passat, però fem una crida a aconseguir la col·laboració de la gent. És fàcil, entreu a www.granrecapte.org/ca/voluntariat/ i us apunteu segons l’horari que voleu, i ja rebre un correu electrònic amb informació. Si no podeu tenir accés a Internet, podeu posar-vos en contacte amb Creu Roja Anoia en el cas d’Igualada i Vilanova; amb l’Associació Grup de Voluntaris a Masquefa; amb Càritas a Capellades i Calaf; amb el Rebost d’Òdena; i amb la parròquia a Piera i la Pobla de Claramunt”, explica Oller.

El Gran Recapte va néixer el 2009 amb l’objectiu de recollir i recuperar aliments per a persones en situació de vulnerabilitat i per conscienciar la societat sobre la necessitat de lluitar contra el malbaratament alimentari.