Cribratge massiu per detectar positius al Campus Igualada-UdL

El Departament de Salut i els campus de Vic i Manresa de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), el campus de la UPC a Manresa, i el campus d’Igualada de la Universitat de Lleida inicien aquesta setmana un cribratge massiu a la comunitat universitària de la Regió Sanitària de la Catalunya central amb un total de 10 punts de presa de mostres en els diferents campus universitaris.

A Igualada, els cribratges es fan avui dimarts al Pla de la Massa d’11.00 a 17.00 h i dijous dia 15 a la Teneria en horari de matí. Hi ha convocades aproximadament 550 persones entre estudiants, professorat i altres professionals.

A Manresa el cribratge tindrà lloc de demà dimarts i fins a divendres. De dimarts a dijous els cribratges es faran matins de 8:30 a 14h i tardes de 15:30 a 20h i divendres només matins. Es faran a l’edifici FUB1 del campus Manresa de la UVic-UCC (Avinguda Universitària, 4-6). L’accés es farà per la plaça Cívica (entre els edificis FUB1 i l’edifici de la Clínica Universitària). Al cribratge hi és cridada tota la comunitat universitària, més de 3.000 persones entre estudiants, personal docent i investigador i personal d’administració i serveis.

Al campus Vic de la UVic-UCC es faran la setmana que ve. En concrets els dies 19, 20, 21 i 22 d’abril amb cita prèvia. Els horaris seran cada dia de 8.30 a 14.30 hores a excepció del dilluns 19, que es farà de 13.30 a 19.30 hores. El punt on es prendran les mostres és al pati de l’edifici Miramarges (entrada i sortida per l’accés del carrer Miramarges). Al campus de Vic hi ha més de 6.700 persones entre estudiants, personal docent i investigador i personal d’administració i serveis.

Els grups d’edat d’entre 11 a 20 anys i de 21 a 30 anys són les dues franges amb major incidència de COVID-19 però, per contra, si agafen la malaltia presenten un quadre clínic lleu o asimptomàtic. És per això que en el marc de l’estratègia de gestió de la pandèmia, des del Departament de Salut s’ha decidit impulsar els cribratges a la comunitat universitària per tal de poder arribar a aquests grups d’edat, detectar persones asimptomàtiques i tallar les cadenes de transmissió del virus.

El cribratge es realitza per mitjà de PCR amb automostra nasal i s’ofereix també la possibilitat de fer-se un test serològic ràpid per detectar anticossos, és a dir, si ja s’ha passat la malaltia. Els participants podran decidir si es realitzen només una prova o ambdues i el resultat es podrà consultar a través de La Meva Salut. Per prendre part en el cribratge, estudiants i treballadors hauran d’inscriure’s al web https://citapreviaudl.simplybook.it/v2/#book/service/90, tràmit que pot fer-se en el mateix moment de la prova.

La gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central, Teresa Sabater ha explicat que el cribratge “ens permetrà detectar casos asimptomàtics en un grup de població que habitualment no acudeix a fer-se cribratges poblacionals quan els adrecem a la població general”. Sabater insisteix que “és vital tallar les cadenes de transmissió” i ha afegit que “tots estem cansats, però hem de ser responsables i continuar reduint al màxim la interacció social per evitar nous contagis.”

La UVic-UCC, la UPC i la Universitat de Lleida són tres de les 12 universitats catalanes que participen en el cribratge, en què es preveu cribrar 230.000 estudiants universitaris durant el mes d’abril. Els resultats de les proves es podran descarregar a través de l’aplicació La Meva Salut.