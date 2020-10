Convocada una vaga a l’atenció primària entre el 13 i el 16 d’octubre

El sindicat Metges de Catalunya ha convocat vaga a l’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS) pels dies 13, 14, 15 i 16 d’octubre per “salvar i evitar el desmantellament del primer nivell assistencial”, segons ha anunciat aquest dissabte en una roda de premsa. El president del Sector Primària ICS de Metges de Catalunya, Javier O’Farrill, ha assegurat que és “la vaga de la desesperació” provocada per “la ineptitud del departament de la Consellera, del CatSalut i l’ICS”. O’Farrill ha fet una crida a l’ICS a “asseure’s a negociar de veritat” per evitar la protesta. El sindicat ha criticat la “deixadesa” de l’administració amb l’atenció primària i ha admès ser “conscient” de l’impacte de la vaga en plena pandèmia.

“Volem qualitat a l’atenció primària”, ha dit O’Farrill, criticant que ara s’està atenent a la població com si fossin “bestiar”. “La vaga és el resultat de la desídia dels gestors polítics en la política sanitària d’aquest país”, ha afegit.

“Som conscients del moment que vivim, però ara estem treballant amb serveis mínims”, ha lamentat O’Farrill. “La població té la sensació que el metge de primària no està visitant, i estem atenent un 20% més d’activitat que abans de la pandèmia. Ningú ens escolta, i estem entre l’espasa i la paret”, ha lamentat.

La doctora Elena Bartolozzi, també de Metges de Catalunya, ha dit que la vaga es convoca precisament perquè els facultatius no poden atendre com voldrien a la ciutadania. “Estem desesperats per fer el que ens toca, i no podem. No estem atenent bé a la població, i com a metges estem molt frustrats”, ha remarcat.

La vaga, que convoca el sindicat majoritari al sector, fa una crida als 5.900 facultatius, com metges de família, pediatres, odontòlegs, ginecòlegs o radiòlegs d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS).

En la roda de premsa, O’Farrill ha criticat que en els últims anys l’atenció primària ha perdut 1.000 facultatius i ha lamentat que la consellera de Salut, Alba Vergés, digués al parlament que s’està “molt bé” en professionals. “Estem parlant del col·lapse del sistema”, ha afegit el metge. “El departament no explica que no té la capacitat d’atendre la població, però nosaltres ho assenyalem”, afegim.

“La població està buscant l’alternativa de la privada, i no ho suportem”, ha lamentat O’Farrill, que ha apuntat que un 25%-30% de pacients demanen receptes o consultes de proves fetes a la privada. “Creix exponencialment el nombre de pacients que se’n van a la privada”, ha afegit.

A més, des del sindicat adverteixen que Catalunya està perdent metges a la primària perquè les condicions laborals no són competitives en comparació amb altres comunitats autònomes, on cobren millor. Per això, demanen entre d’altres un complement per exclusivitat amb l’ICS. “Si els facultatius marxen i se senten maltractats per unes condicions laborals nefastes, i a sobre, són pitjors pagats, no es voldran quedar mai”, ha remarcat Bartolozzi.

Les reivindicacions

Metge de Catalunya ha volgut estendre la mà a l’ICS per negociar i evitar la vaga, però ha presentat una llista de reivindicacions, de caire laboral i retributiu, que considera que s’han d’atendre per frenar el “col·lapse” a l’atenció primària.

Entre d’altres mesures, demanen recuperar el miler de facultatius perduts en els últims deu anys per culpa de les retallades i “incrementar la plantilla en termes absoluts per donar resposta a les necessitats generades per la pandèmia de la covid-19”. Entre d’altres, els metges d’atenció primària es queixen d’haver de gestionar “burocràcia”, com baixes laborals per persones sanes que s’han de confinar, que els resten hores de feina per atendre pacients.

A més, demanen blindar la distribució de la jornada laboral de personal facultatiu d’atenció primària, garantint que un terç del temps sigui per formació, organització i coordinació assistencial, i “reajustar i garantir els temps de visita de referència segon el context sanitari”, consensuant-lo amb els metges.

Pel que fa als sous, i per captar “nou talent mèdic i aturar la fuita de facultatius a altres comunitats o a l’estranger”, Metges de Catalunya reclama incrementar les retribucions fixes per recuperar la pèrdua salarial des del 2010, convertir la retribució variable per objectius en salari fix, com passa en altres comunitats, i augmentar l’import del complement d’exclusivitat de l’ICS per afavorir que el talent es quedi en la sanitat pública.

També es planteja modificar els criteris per assolir nivells de carrera professional adaptant-los a l’atenció primària, retornar els tres dies d’assumptes propis al personal facultatiu retallats per la crisi, garantir la lliurança efectiva postguàrdia i fer efectiva l’exempció voluntària de les guàrdies al personal de més de 50 anys. Si per necessitats de servei calen professionals, demanen que es fixi un complement retributiu d’expertesa. Així mateix, consideren que s’ha d’augmentar el preu/hora per les guàrdies, tant en presència física com localitzada, i afegir-hi plusos de nocturnitat i festius.