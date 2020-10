A la seu de l’Agrupació Fotogràfica, i a porta tancada, es va dur a terme l’acte de deliberació del concurs fotogràfic “Típics Tres Tombs 2020”

Com a conseqüència de la Covid-19, aquest acte de lliurament de Premis de Fotografia “Típics Tres Tombs 2020”, celebrat habitualment a les dependències de l’Agrupació Fotogràfica; aquest any es va dur a terme amb la sola presència dels membres del jurat, en una reunió sense públic que va ser retransmesa a través de les xarxes socials.

Un cop més, després de la tradicional festa dels Tres Tombs, esdevinguda el passat mes de gener, i organitzada per l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada; des d’aquesta entitat i des de la mateixa Agrupació Fotogràfica es va procedir a convocar el Concurs Fotogràfic “Típics Tres Tombs 2020”, el qual ha gaudit novament d’una molt favorable acollida. Seguidament, per aquesta ocasió tan especialment insòlita, no ha estat fins fa poc, el passat 27 de setembre, quan -reunits al local de l’Agrupació Fotogràfica d’lgualada- els membres del jurat: Carles Alasraki, Ulisses Gázquez i Joan Tomàs van convenir d’establir aquest veredicte: Primer premi: “Peülles amb estrelles”, de Manel Marimon; segon premi: “Bon tir”, de Manel Caballé; tercer premi: “Calçats”, de Neus Aguilera; quart premi: “El carruatge”, de Dominik Hacrberiein; cinquè premi: “Genet”, de Joan J. Salmeron; i, el premi especial: “Tres Tombs – 3” d’Agustín Padilla.

Des de l’Agrupació Fotogràfica d’lgualada, més enllà de manifestar la nostra satisfacció per la qualitat fotogràfica de les imatges no és menor la nostra voluntat de felicitar públicament les persones premiades i agrair, així mateix, la implicació i el compromís de l’Antic Gremi de Traginers i les altres entitats organitzadores per fer possible aquesta més que longeva i tradicional convocatòria.

Aquest 2020, i precisament endinsant-nos en un mes d’octubre en què l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada celebrarà els seus 90 anys; sembla oportú i ens plau de fer una breu passejada per la història d’aquest qualificat i popular concurs.

L’Antic Gremi de Traginers, amb motiu de la celebració del seu CLVlllè aniversari, i amb l’assessorament de l’Agrupació Fotogràfica d’lgualada, va organitzar el seu primer concurs fotogràfic, a propòsit de la tradicional cavalcada dels “Tres Tombs”, prenent com a tema obligat l’ambient i escenificació d’aquest festeig. Així, la primera vegada que va ser convocat l’esmentat concurs va ser el dia 20 de gener de 1980. Aquell any, doncs, amb un una notable participació, el dia 8 de març, els cinc primers premis van ser atorgats respectivament als concursants: Joan Tomàs, d’Igualada, Josep Escofet, de Vilafranca de Penedès; Pere Franquesa, d’Igualada; Joan Lladó, de Sallent, i Santiago Piñol, de Ripollet.

Unes obres fotogràfiques d’un considerable nivell que van ser exposades el dia 15 de març, amb el pertinent lliurament de premis, a la Sala d’Exposicions de “La Caixa”; presidint l’acte el president del Gremi, senyor Rey; el titular de l’Agrupació Fotogràfica, senyor Salanova, i el delegat de la Caixa de Pensions, Agència de La Masuca, senyor Solà.

Efectivament, s’iniciava així una convocatòria que des de llavors no ha vist cap altra interrupció que aquella de gener de l’any 1986, quan la ciutat d’Igualada es va veure afectada per una important nevada.

