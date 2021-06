Condemnats a l’indult

El govern de l’Estat, el del president Sánchez, no s’està plantejant indultar als nou presos polítics catalans per un sentit de justícia o per ganes de dialogar, sinó perquè ja li està veient les orelles al llop judicial europeu.

Les darreres decisions legals decidides a Europa en favor dels tres eurodiputats de Junts, a més de les decisions en ferm dels tribunals de Bèlgica, Alemanya i Escòcia, indiquen clarament la justícia europea condemnarà a Espanya. És el que passa a Europa on la justícia no està mediatitzada per la política. A tot això cal afegir-hi els dos vots particulars al si del Tribunal Constitucional. Tot són indicis molt clars que el desprestigi internacional del Tribunal Supremo de España és al caure. És només qüestió de temps que caigui. De relativament poc temps.

Pedro Sánchez, que fins ara s’ha dedicat a tocar el violí amb totes les promeses electorals i els compromisos polítics que el portaren a la presidència del govern -i a tenir aprovats els pressupostos-, ara intenta guanyar temps indultant parcialment als nou presos polítics, car sap que si els manté a la presó, el Tribunal Europeu dels Drets Humans, fallarà molt abans, ja que quan hi ha persones tancades a la presó, els jutges acceleren la seva decisió.

A banda, en el supòsit que si sortís la sentència del TEDH mentre els nou catalans continuessin a la presó, els veuríem sortir en llibertat per aplicació d’una sentència europea i no pas per decisió espanyola. A més, queda clar que el TEDH desqualificarà molt durament als màxims exponents de la (in) justícia espanyola, els Lesmes, Llarena, Marchena i altres prevaricadors de la mateixa corda.

El PSOE, que sota el seu mandat els presos porten més temps empresonats que sota el mandat del PP, intenta reduir els costos per a l’Estat aplicant tres anys després, un indult que en el cas dels assassins dels GAL va tardar menys de tres mesos en aplicar. Per això em dol que es parli d’indults, com si els tres anys i mig de presó que porten cadascun d’ells, no fossin una enorme injustícia que cap indult podrà reparar.

El govern del PSOE i Podemos no té altre remei que concedir els indults si no vol que Espanya continuï pel pendent del descrèdit internacional i convertint els aparells d’estat en eines de repressió. Que diumenge el neofeixisme es manifesti per milers a la plaça Colón de Madrid, demostra que l’Estat espanyol s’ha convertit en una presó per als ciutadans que volem ser lliures per a exercir els nostres drets.

Si per mi fos, es fotrien els indults per on els càpiguen perquè seran un insult damunt d’una injustícia.