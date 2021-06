Vilanova inverteix 15.000 € en la millora de camins

L’Ajuntament de Vilanova del Camí en col·laboració amb la Diputació de Barcelona ha dut a terme diferents actuacions de manteniment i millora als camins de Can Titó i Les Parellades. El treball ha anat a càrrec de l’empresa Excavacions Anoia que ha actuat en un total de 3,5 km.

L’Ajuntament de Vilanova del Camí té un import concedit pels anys 2020-2021, de 15.604,56 €, a repartir entre les dues anualitats. L’any passat es va fer el manteniment de 3 km de camins a Can Tudó i un tram de Can Bernades.

Aquest any, els treballs que s’han centrat en Can Titó i Les Parellades, han consistit en el repàs i la neteja de les vores dels camins, l’arranjament i el reperfilat dels camins per la millora dels pendents i la conducció de les aigües pluvials amb formació d’esquenes d’ase i trenques al camí, inclosa la compactació amb rul·lo. També s’ha fet una aportació de terra tot-u.

Aquests treballs estan inclosos en el Programa sectorial per a la millora de camins municipals de la gerència de Serveis d’infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona.

Aquest programa té per objecte l’execució d’obres de millora de camins públics d’ús públic, que estiguin en àmbit no urbà íntegrament i siguin aptes per al trànsit rodat motoritzat, sent destinataris els ajuntaments de la província de Barcelona de menys de 20.000 habitants.

Durant les pròximes setmanes també es faran manteniment de camins a la zona dels horts del Moletons, però la contractació de l’empresa encarregada encara està procés.