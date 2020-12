Compromís ciutadà

Estem quasi acabant l’any, aquest 2020, que per moltes ha estat com un forat en les nostres vides, i l’estem acabant acompanyats del maleït virus de la covid 19. No hem estat capaces de fer-lo fora de les nostres vides i sembla que el tindrem ben present encara durant un temps més.

Durant aquest 2020 hem viscut 3 onades de rebrot de la pandèmia, malgrat que les administracions sanitàries, amb la Consellera Alba Vergés al capdavant, estan fent tot el que està en les seves mans per ajudar a la gent i frenar l’expansió del virus. El compromís del Govern de la Generalitat vers la salut de les persones s’ha demostrat sobradament, dia a dia, prenent decisions molt difícils però que sempre posen a la persona al centre de les decisions. I un exemple clar són les jornades de cribratge massiu que s’han dut a terme aquest 1, 2 i 3 de desembre a l’espai de l’Escorxador d’igualada, que ha estat específicament habilitat per poder donar aquest servei a la ciutadania.

Han estat unes jornades d’una gran participació fet que demostra dues coses: la responsabilitat de la gent vers al seu entorn i la consciència de que qualsevol cosa que fem en les nostres relacions personals, des d’anar a comprar, fer un cafè, anar la feina, per exemple, pot contagiar a altres persones. Aquest test d’antígens que s’ha fet en els darrers dies a Igualada ens donen informació però no ens immunitza. L’expansió del virus de la Covid 19 només depèn de cadascú, de la responsabilitat individual cap a la responsabilitat col·lectiva. Hem vist com éssers estimats marxaven de les nostres vides, com ens ha afectat a les relacions personals, i com tot això ens afectarà a la nostra salut mental. Per tant, entre totes ho hem de fer possible, i continuar complint escrupolosament les indicacions del Departament de Salut i més a les portes d’un nadal que es preveu complicat però a l’hora, necessari, un nadal que ha de permetre el retrobament amb les nostres famílies, però també amb el compromís que després vindrà el gener i hem de poder continuar treballant per evitar que la crisi se cerneixi sobre els més desfavorits de la nostra societat.

Salvar vides només depèn de tu mateix.